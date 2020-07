Šodien Latvijā daudzviet lietus un vietām pērkona negaiss

Trešdien visā Latvijā gaidāms lietus un vietām arī pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.



Laika apstākļus noteiks ciklona dienvidaustrumu mala, tādēļ debesis skaidrosies tikai brīžiem un daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus, atsevišķos rajonos arī pērkona negaiss ar krasām vēja brāzmām un intensīvām lietusgāzēm.

Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, kas brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, bet piekrastē, vējam esot stiprākam, pat 20 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma plus 17, plus 22 grādi.

Rīgā no rīta gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš, kas no rīta brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 16 grādi, bet dienas otrajā pusē tā pieaugs līdz plus 19 grādiem.

Foto: no arhīva