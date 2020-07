Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām lietus

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā vietām rietumu daļā lietus, iespējams, pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādi, vietām piekrastē plus 17, plus 20 grādi.

Rīgā būs daļēji mākoņains laiks un nokrišņi gaidāmi tikai vakarā. Pūtīs pārsvarā lēns dienvidrietumu, rietumu vējš un gaisa temperatūra būs plus 21, plus 23 grādi.

Foto: pixabay.com