Redakcija saņēmusi kāda lasītāja sūdzību par to, ka Ozolnieku centrā, autobusu pieturā pie Tautas nama Rīgas ielas abās pusēs nav novietoti soliņi. “Pensionāriem gaidot autobusu ir grūti nostāvēt. Soliņi te vienmēr ir bijuši,” sacīja trauksmes cēlāja. Uz autoceļa Jelgava - Dalbe (Ozolnieku ciema teritorijā to sauc par Rīgas ielu) pārējās trīs autobusu pieturās atrodas soliņi un nojumes. To iztrūkst vienīgi pieturā pie Tautas nama, kur pērnvasar, izbūvējot rotācijas apli starp autoceļu Jelgava –Dalbe, Skolas un Eglaines ielām, soliņš ar nojumi tika noņemts un nav atlikts atpakaļ vietā.

Ozolnieku novada domes pārstāve Madara Ābeltiņa paskaidro, ka pašvaldība autobusa pieturas labiekārtošanā bija izsludinājusi konkursu, kurš tagad ir noslēdzies. “Līdz maijam soliņš būs savā vietā,” raksta M. Ābeltiņa.

Ozolnieku novada domes Uldis Ainārs teic, ka šāda pašvaldības atbilde viņu neapmierina, jo kaut vai pagaidu soliņš tur būtu jānovieto nekavējoties.

Foto: Eva Pričiņa