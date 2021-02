Šomēnes no Jelgavas izvesti jau 1760 kubikmetri sniega; darbi turpinās

Pagājušajā naktī izvests sniegs no Lietuvas šosejas dzelzceļa pārvada, kā arī Lielās ielas posmā no Hercoga Jēkaba laukuma līdz Pulkveža Brieža ielai, bet turpmākajās naktīs sniegs tiks izvests no tiltiem. Februārī no pilsētas izvesti jau 1760 kubikmetri sniega, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka šajā izvestā sniega daudzumā vēl nav pieskaitīts aizvadītajā naktī izvestais sniega daudzums no Lietuvas šosejas dzelzceļa pārvada un Lielās ielas, par ko informācija vēl tiek apkopota. Turpmākajās naktīs ziemas dienests turpinās sniega izvešanu no Driksas, Lielupes tiltiem, dzelzceļa pārvada Loka maģistrālē, kā arī no tilta pār Platoni Miera ielā.

Pirmdien vēlā pēcpusdienā ziemas dienests kaisīja ietves Raiņa, Rūpniecības, Dambja un Rīgas ielās. Bet pa nakti divas tehnikas vienības tīrīja ietves Pārlielupē – Cukura, Pļavu, Peldu, Aviācijas, Paula Lejiņa, Pumpura, Pērnavas ielā un citās.

"Pilsētsaimniecība" turpina organizēt pašvaldības īpašumā esošo iebraucamo ceļu ledus graušanu. Šos darbus plānots vēl veikt iekškvartālā starp Lielo, Katoļu, Driksas un Akadēmijas ielu, kā arī Kooperatīva ielas rajonā. Kopumā pašvaldības iebraucamie ceļi šobrīd jau attīrīti 19 vietās – objektos, kuros ir viena vai vairākas iebrauktuves.

Tāpat šodien plānots turpināt grants seguma ielu tīrīšanu šaurajās ielās Tērvetes ielas rajonā, Sieramuižā, 1. līnijā, Lediņu ceļa rajonā.

Par pamanītajām ielu un ietvju seguma problēmām Jelgavas pilsētā iedzīvotāji aicināti ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787.

