Šonakt Jelgavā ielu kaisīšana sākta pulksten 3.25

Šonakt pilsētā ielu kaisīšana ar mitro sāli sākta pulksten 3.25, kad kaisītas tika visas pilsētas lielākās asfaltētās ielas, strādājot trīs tehnikas vienībām ar mitrā sāls smidzinātāju un sniega lāpstu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" norāda, ka ietves pēc nepieciešamības tīra seši minitraktori, kas aprīkoti ar sniega lāpstu, kaisītāju un slotu, kā arī 30 sētnieki. Ņemot vērā laikapstākļus, ielu un ietvju uzturēšanas darbi turpinās arī patlaban. Darbus veic SIA "Kulk".

"Pilsētsaimniecība" ir atbildīga tikai par tām ietvēm, kas ir pašvaldības apsaimniekošanā. Bet, saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem gan juridiskas personas, gan fiziskas personas ir atbildīgas par savam privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju uzturēšanu līdz brauktuves malai. Fiziskām personām ir jāveic privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju uzturēšana līdz 5 metriem, bet juridiskām personām – līdz 10 metriem no zemesgabala robežas. Tas nozīmē, ka arī ziemas periodā ir jāveic savam īpašumam piegulošo ietvju attīrīšana no sniega un slīdamības novēršana.

Lai veicinātu privātmāju īpašnieku dalību pilsētas infrastruktūras uzturēšanā, "Pilsētsaimniecība" aicina īpašniekus pieteikties bezmaksas smilts-sāls maisījumam (25 kilogrami), ko iespējams izmantot publiskā lietošanā esošo ietvju kaisīšanai. Pieteikties smilts maisījuma piegādei var, zvanot Pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787, atstājot savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs).

Uzņēmums "Kulk" ielu uzkopšanas darbus Jelgavā izpilda, pamatojoties uz uzņēmuma un pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" starpā noslēgtā līguma nosacījumiem. Piemēram, attiecībā uz ietvju tīrīšanu, mazajai traktortehnikai un sētniekiem ir jāparūpējas par vairāk nekā 400 000 kvadrātmetru lielu platību.

Dažkārt gadās, ka atbildību par sniega tīrīšanu un apstrādi ar pretslīdes maisījumu vienas ielas garumā sadala uzreiz vairākas personas – gan juridiskas, gan privātas. Kā norāda "Kulk" ražošanas direktore Diāna Agule, tādos sektoros ir sadalīta visa pilsēta.

"Piemēram, Lielās ielas daļā starp Mātera un Pētera ielām mēs tīrām tikai autobusa pieturas – ietve, kas piekļaujas Annas baznīcas teritorijai, neietilpst mūsu atbildības robežās, par to atbild baznīca. Arī Lielā iela posmā no Mazā Dambja ielas gandrīz līdz pašai Dobeles šosejai nav mūsu kompetence. Tur tīrām tikai autobusa pieturas un nelielu pleķīti starp Dambja un Māras ielām virzienā prom no pilsētas," stāsta D.Agule. Saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem uzņēmumam sniegs ir jānotīra līdz pulksten 8 no rīta vai arī tūlīt pēc snigšanas, bet, ja nokrišņi ir intensīvi un ilgstoši, ir gadījumi, kad uzņēmums uzsāk sakopšanas darbus ātrāk. D.Agule piebilst, ka intensīvas snigšanas laikā un gadījumos, kad jānovērš apledojums, mazā traktortehnika ielās izbrauc jebkurā diennakts laikā.

Foto: Jelgavas pašvaldība, SIA "Kulk"