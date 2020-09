Šonedēļ arī Jelgavā notiks militārās mācības "Zobens 2020"

No 7. līdz 13. septembrim Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā, kurā ietilpst arī Jelgava, notiks lauka taktiskās mācības "Zobens 2020". Mācību kulminācija Jelgavā paredzēta no 11. līdz 13. septembrim. Iedzīvotāji aicināti ar izpratni izturēties, redzot karavīru, zemessargu un militārās tehnikas pārvietošanos pilsētā, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Kolektīvajās apmācībās tiks trenētas darbības hibrīdapdraudējuma apstākļos, pilnveidotas komandvadības spējas, stiprināta sadarbība starp apakšvienībām un pārbaudītas vienību spējas plānot un īstenot aizsardzības operācijas, informē Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes štāba Informācijas daļas galvenā speciāliste Guna Pričina. Arī Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljons, kas izvietojies Jelgavā, trenēs savas aizsardzības spējas paaugstinātu draudu apstākļos un pārbaudīs sadarbību ar Valsts robežsardzi, Valsts policiju, Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju un Jelgavas pašvaldības institūcijām hibrīdapdraudējuma apstākļos.

Jelgavā apmācības koncentrēsies Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona štāba apkaimē Dambja ielā, kā arī bijušā Pārlielupes cietuma teritorijā. "Līdz ar to no 11. līdz 13. septembrim iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi Dambja ielas posmā no Sarmas ielas līdz Aspazijas ielai – brauktuves vienā pusē un uz ietves būs kontrolpunkti, bet transporta un gājēju kustība pilnībā netiks apturēta, tāpat daļēji tiks ierobežota piekļuve Zemgales rajona tiesas stāvvietai. Savukārt bijušajā Pārlielupes cietumā Garozas ielā 31 mācību gaitā plānots izspēlēt ienaidnieka neitralizēšanas scenāriju. Satiksmes kustība apkārtējās ielās nebūs ierobežota, un vienīgais, ar ko jārēķinās iedzīvotājiem, ir mācību munīcijas radītais troksnis," skaidro Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona Civilmilitārās sadarbības nodaļas speciāliste kaprāle Evita Hibšmane, akcentējot, ka apkārtnē dežurēs Valsts un Pašvaldības policija un būs arī atbildīgās personas, kas nepieciešamības gadījumā jelgavniekiem sniegs papildu informāciju.

Tāpat iedzīvotājiem jāņem vērā, ka visu nākamo nedēļu arī Jelgavā un apkaimē pa autoceļiem pārvietosies gan Latvijas, gan sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, karavīri un zemessargi. Būtiski uzsvērt, ka mācību laikā ārpus poligoniem tiks izmantota tikai mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, mācību vietā atrodot nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot. Bruņotie spēki aicina ar izpratni izturēties arī pret iespējamiem pārvietošanās īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties mācību laikā.

Iespēju robežās operatīvā informācija par Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona aktivitātēm pieejama "Facebook" lapā @zs52kab. Informatīvais tālrunis iedzīvotājiem – 25424404.

Militārās mācības "Zobens 2020" notiks ikgadējo Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla "Namejs 2020" gaitā, kas visā Latvijā norisinās no 15. augusta līdz 4. oktobrim, lai pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei kā patstāvīgi, tā arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Foto: Jelgavas pašvaldība un publicitātes