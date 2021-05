Šonedēļ līs maz un pakāpeniski kļūs siltāks

Jūnija sākumā Latvijā būs maz nokrišņu un gaiss kļūs siltāks, nedēļas beigās temperatūra var sasniegt +27 grādus, prognozē sinoptiķi.

Mākoņu daudzums būs mainīgs, katru dienu spīdēs saule. Vietām gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk nokrišņu būs naktī uz otrdienu.

Gaidāms lēns vējš, tas galvenokārt pūtīs no austrumiem un ziemeļiem.

Gaisa temperatūra naktīs pārsvarā būs starp +5 un +15 grādiem. Maksimālā temperatūra pēcpusdienās pakāpsies līdz +18..+23 grādiem nedēļas vidū un līdz +22..+27 grādiem nedēļas beigās, nedaudz vēsāks laiks saglabāsies piekrastē, vējam pūšot no jūras.

Saules ultravioletais starojums, kā vienmēr jūnijā, būs augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no pulksten 12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.

