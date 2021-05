Šonedēļ notiks septiņi "SkillsLatvia 2021" nacionālie prasmju konkursi

Gan klātienē, gan attālināti tiešsaistē no 24.maija līdz 28.maijam notiks nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa "SkillsLatvia 2021" septiņi prasmju konkursi, informēja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pārstāve Alise Bērziņa.

Viņa norādīja, ka konkursi notiks tādās prasmēs kā "Mazumtirdzniecība", "Tērpu izgatavošana", "Friziera darbi", "Mēbeļu izgatavošana", "Skatlogu dizains un noformēšana", "Viesu uzņemšana" un "Restorānu serviss". Septiņos prasmju konkursos piedalīsies 40 audzēkņi no 25 profesionālās izglītības iestādēm.

Prasmju konkursā "Mazumtirdzniecība" konkursantus sagaida praktiskais uzdevums tiešsaistē, kura laikā jāprezentē preces komisijai, kā arī zināšanu pārbaudes tests par pārdošanas veicināšanu un preču uzskaiti. Jaunie profesionāļi klātienē VIAA telpās veiks arī uzdevumu par lietišķo saraksti un atlaides piemērošanu precei, kā arī veikala telpas iekārtošanu un "pircēju" apkalpošanu latviešu un angļu valodā.

No 25.maija līdz 26.maijam Rīgas Stila un modes tehnikumā jaunie speciālisti klātienē demonstrēs savu meistarību prasmju konkursos "Friziera darbi" un "Tērpu izgatavošana". Prasmju konkurss "Friziera darbi" pārbaudīs jauno profesionāļu prasmes izveidot modernu frizūru gariem matiem un dāmu matu griezumu īsiem matiem dienas stila frizūrā, demonstrējot prasmes gan darbā ar instrumentiem, gan dažādiem matu kopšanas līdzekļiem.

Prasmju konkursā "Tērpu izgatavošana" jaunie profesionāļi izstrādās sieviešu kombinezonu. Atbilstoši izsniegtajai apģērba modeļa fotogrāfijai uz A4 formāta lapas jāuzskicē tehniskais zīmējums, tad izmantojot izsniegto bāzes konstrukciju, izejmateriālus, kā arī konkursa darbnīcā pieejamās iekārtas un aprīkojumu, nepieciešams modelēt, piegriezt un sašūt apģērbu.

Līdztekus šiem konkursiem Ogres tehnikumā klātienē norisināsies prasmju konkursi "Mēbeļu izgatavošana" un "Skatlogu dizains un noformēšana". Mēbeļu izgatavotāji pierādīs savas spējas sekretera tipa mēbeles izgatavošanā atbilstoši tehniskajai dokumentācijai. Savukārt prasmju konkursā "Skatlogu dizains un noformēšana" konkursantiem jāsagatavo skatloga stends bērnu precēm vienotā stilā, papildinot to ar tēmai atbilstošiem elementiem un dekoriem, iekļaujot 3D dekoratīva objekta veidošanu.

No 26.maija līdz 27.maijam norisināsies prasmju konkurss "Viesu uzņemšana", bet no 27.maija līdz 28.maijam "Restorānu serviss". Konkursā "Viesu uzņemšana" konkursanti gan pa telefonu, gan klātienē VIAA telpās veiks rezervāciju, sniegs palīdzību viesim uzturēšanās laikā viesnīcā, risinot profesionālus standarta un nestandarta situāciju problēmjautājumus. Tiešsaistes prasmju konkursā "Restorānu serviss", demonstrējot augstu viesu apkalpošanas kultūru, konkursantiem būs jāparāda prasmes galda klāšanā un viesu apkalpošanā.

Pēc atkārtotas drošības pasākumu izvērtēšanas no plānotā 21 "SkillsLatvia 2021" prasmju konkursa notiks 17. Seši no tiem jau norisinājās un norisināsies attālināti, divi notiks gan attālināti, gan klātienē, bet deviņi notiks klātienē tehnikumos Rīgā, Ogrē, Jelgavā un Liepājā laikā no 21.maija līdz 4.jūnijam.

Savukārt piecu prasmju konkursu norise ir atcelta, lai nepārkāptu valstī noteikto ierobežojumu prasības. Katrā prasmju konkursā dalībnieku skaits nepārsniedz desmit audzēkņus. Bērziņa uzsvēra, ka klātienes konkursu laikā organizatori rūpēsies par visu epidemioloģiskās drošības noteikumu un pasākumu ievērošanu.

Nākamie prasmju konkursi "Datortīklu administrēšana", "Elektriskās instalācijas" un "Mehatronika" norisināsies klātienē Jelgavas tehnikumā un Liepājas Valsts tehnikumā no 1.jūnija līdz 2.jūnijam. Paralēli attālināti tiešsaistē notiks prasmju konkurss "Mobilā robotika". Savukārt no 3.jūnija līdz 4.jūnijam Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā notiks pēdējais prasmju konkurss "Sausā būve".

"SkillsLatvia" ir ikgadējs nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem, ko organizē VIAA. Konkurss notiek jau ceturto reizi kopš 2017.gada. Ar moto "Uzvar darītājs!" konkurss izceļ jauno profesionāļu prasmes un stiprina profesionālo izglītības iestāžu un darba devēju sadarbību.

Tajā jaunie profesionāļi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties par medaļām un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajos meistarības konkursos "EuroSkills" un "WorldSkills". Konkurss notiek projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

