Šorīt apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā

Šorīt apledojuma dēļ visā Latvijā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VAS "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā operatīvā informācija.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 113 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Rīgas apvedceļi visa maršruta garumā, Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Lielvārdei, Liepājas šosejas posmā no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Liepājai.

Tāpat ir apgrūtināta braukšana uz Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Strazdei un no Usmas līdz Ventspilij, Liepāja – Rucava visa maršruta garumā; Jēkabpils -Terehova posmā no Rēzeknes līdz Terehovai, Grebņeva – Medumi šosejas posmā no Rēzeknes līdz Špoģiem un Tīnūži – Koknese posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Tikmēr uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Alūksnes, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Liepājas, Ludzas, Ogres, Preiļu, Talsu, Tukuma, Valkas, Ventspils un Valmieras apkārtnē.

Autovadītāji tiek aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, ievērojot piesardzīgu distanci un atceroties, ka braukšanas apstākļi var mainīties ļoti strauji, turklāt uz ceļiem var veidoties grūti pamanāma atkala.

Foto: no arhīva