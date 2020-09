Šoruden Covid-19 skāris kopumā 17 izglītības iestādes (papildināta)

Saslimšana ar Covid-19 septembrī ir konstatēta kopumā 17 izglītības iestādēs, šorīt intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" pastāstīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Viņa norādīja, ka Covid-19 skāris divas augstākās izglītības iestādes un divas profesionālās izglītības iestādes.

No minētajām 17 jaunās slimības skartajām izglītības iestādēm 11 jau ir atgriezušās ierastajā darba ritmā, norādīja ministre.

Kā ziņots, pirmdien preses konferencē par pedagogu nodrošinājumu Latvijas skolās Šuplinska atzina, ka, ņemot vērā Covid-19 izplatības pieaugumu izglītības iestādēs, tām, iespējams, būtu vairāk jādomā par B modeļa izvēli.

Ministre skaidroja, ka attālināto mācību procesu varētu ieviest pamīšus pa dienām vai nedēļām, īpaši uzsverot, ka šāda iespēja jāapsver lielajām skolām.

B modeli ministre aicināja ieviest ne tikai Rīgas skolās, bet visās. "Aicinu visas skolas pārdomāt, vai un kā šajā laikā jānotiek ārpus skolas pasākumiem, sacensībām, vai tādiem pasākumiem, kas varētu nebūt oficiālā skolas laika sastāvdaļa," pirmdien uzsvēra Šuplinska.

Vaicāta, kāda situācija ar Covid-19 ir nelielākās lauku skolās, ministre atzina, ka pagaidām nav indikāciju, ka situācija tajās pasliktinātos. "Principā visi signāli ir tikai par lielajām vidusskolām vai pirmsskolas izglītības iestādēm. Šonedēļ parādījusies jauna tendence - interešu izglītība," pastāstīja Šuplinska.

Viņa aicināja bērnu vecākus atbildīgi izturēties pret saviem bērniem un maksimāli pasargāt viņus no iespējamas inficēšanās ar slimībām. Lai izvairītos no šādiem riskiem, vecāki iespēju robežās varētu paši nogādāt savus bērnus skolā un interešu izglītības iestādēs, kā arī atturēties no pulciņu un koru apmeklēšanas, ja bērnam novērojami kādi saaukstēšanās simptomi.

Alūksnes novada Ziemeru pamatskolā ar Covid-19 saslimis viens skolēns, apstiprināja Ziemeru pamatskolas direktore Ilze Andronova. Viņa norādīja, ka desmit dienas mājās karantīnā atradīsies deviņi slimā skolēna klasesbiedri un viens pedagogs. Šiem skolēniem mācību process tiks nodrošināts attālināti līdz 7.oktobrim.

Direktore stāstīja, ka skolēnam tests veikts tādēļ, ka Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) viņu identificējis kā kontaktpersonu Covid-19 slimniekam. Pārējiem ģimenes locekļiem, kuriem arī veikts tests, inficēšanās ar Covid-19 neesot atklāta. Turklāt skolēnam neesot bijuši slimības simptomi, sacīja Andronova.

"Vakar skolā veica dezinfekciju. Pārējie skolēni turpina mācības klātienē. Ja būs vajadzība mācīties attālināti mēs to esam gatavi nodrošināt, taču patlaban tas nav nepieciešams," pauda direktore.

"Ņemot vērā to, ka vienam skolēnam ir konstatēta saslimšana ar Covid-19, pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju rūpīgi un atbildīgi ievērot visas epidemioloģiskās drošības normas. Uzsveram, ka saslimšana skolēnam nav saistīta ar kontaktēšanos skolā," norādīja Alūksnes novada Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Izglītības iestāde ir saņēmusi norādes no SPKC par rīcību šajā situācijā un tās izpilda. Skolēnu vecāki ir aicināti sekot līdzi bērnu veselībai un izmaiņu gadījumā par to informēt ģimenes ārstu, piebilda pašvaldības pārstāve.

Pašvaldība atgādina iedzīvotājiem ievērot piesardzību, regulāri un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm vai izmantot dezinfekcijas līdzekļus, īpaši pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas, pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma; ievērot divu metru distanci no pārējiem cilvēkiem; ievērot noteikto 10 dienu pašizolāciju, ja persona atgriezusies no ārzemēm.

Aploka norādīja, ka pēc izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas ieteikta B modeļa novada izglītības iestādes strādāt ir gatavas, bet pagaidām par pāreju uz B modeli vēl nav paredzēts lemt.





Foto: no arhīva