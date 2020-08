Šoruden ZRKAC piedāvās bezmaksas nodarbības topošajiem vecākiem

“Topošo vecāku skola” nodarbības uzsāks 7. septembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC). Tajā topošie vecāki no speciālistiem varēs uzzināt gan par gatavošanos dzemdībām, gan to norisi, kā arī par laiku pēc dzemdībām un jaundzimušā aprūpi. Kā informē Kompetenču attīstības centrā, līdz 19. novembrim nodarbību cikli tiks aizvadīti trim grupām. Interesenti aicināti iepriekš pieteikties.



Katra no grupām aizvadīs četras nodarbības – “Pirmsdzemdību sajūtas”, “Jaundzimušā aprūpe”, “Sagatavošanās dzemdībām un dzemdību norise” un “Zīdīšana un pēcdzemdību sajūtas”. Pirmās grupas nodarbības noritēs 7., 9., 14. un 16. septembrī, otrās grupas nodarbības – 12., 14., 19. un 23. oktobrī –, bet trešās grupas nodarbību cikls tiks aizvadīts 4., 10., 16. un 19. novembrī.

“Topošo vecāku skolā” tiks pārrunātas galvenās tēmas, ko vērts uzzināt gan par gatavošanos dzemdībām un to norisi, gan laiku, kad bērniņš jau ir nācis pasaulē. Topošie vecāki varēs uzzināt, kā labāk sagatavoties dzemdībām emocionāli, kādas ir galvenās gaidību laika grūtības un kā ar tām sadzīvot. Nodarbība par gatavošanos dzemdībām un to norisi iepazīstinās ar dzemdību periodiem, to gaitu un priekšvēstnešiem, kā arī iespējamām manipulācijām dzemdībās. Tiks uzsvērta dzemdību vietas izvēles nozīme un dabisku dzemdību priekšrocības, kā arī dzemdību pozas, elpošana un atslābināšanās tehnikas.

Daļa nodarbību tiks veltīta arī laikam pēc dzemdībām un jaundzimušā aprūpei, tostarp, kā pareizi celt un turēt mazuli, kā izvēlēties apģērbu, kā vannot jaundzimušo. Speciālisti iepazīstinās arī ar biežākajām vecāku kļūdām bērnu aprūpē un kā no tām izvairīties. Tāpat tiks stāstīts par pareizu jaundzimušā zīdīšanu – barošanas pozām un satvērienu, barošanas biežumu, ilgumu un kā noteikt, ka bērns ir paēdis. Tiks atklāti arī dažādi mīti un patiesība par treknu un liesu pienu, kā arī mātes uzturu zīdīšanas laikā. Savukārt sarunā par pēcdzemdību laiku topošie vecāki varēs uzzināt par sievietes emocionālo pasauli agrīnajā pēcdzemdību periodā, vecāku saikni ar jaundzimušo, pēcdzemdību fiziskajiem un emocionālajiem robežstāvokļiem, kā arī, kur meklēt palīdzību.

Nodarbības vadīs sertificēta vecmāte Marija Urbo, fizioterapeite Klaudija Hēla, pirmās emocionālās palīdzības jeb PEP mammas un zīdīšanas konsultantes Sanita Purakalna un Ramona Treilona.

Nodarbības ir bezmaksas, bet interesenti aicināti iepriekš pieteikties.

Foto: no arhīva