Šovakar reģionālo autobusu reisu sarakstos izmaiņu nebūs

Šodien vakarā pēc pulksten 22 reģionālo autobusu reisu kustības saraksti valstī noteiktās komandantstundas dēļ netiks ietekmēti, un autobusi kursēs, kā ierasti, informēja Autotransporta direkcijā.

Tomēr par turpmākām reģionālo autobusu kustības sarakstu izmaiņām paredzēts diskutēt ceturtdien, 31.decembrī, kad varētu lemt atcelt atsevišķus reisus, kuros iepriekšējā dienā nebūs bijis neviena pasažiera.

Autotransporta direkcijā pauda, ka trešdien saņemts daudz zvanu, īpaši no medicīnas darbiniekiem, ar aicinājumu konkrētus reisus, ar kuriem viņi nonāk darba vietā vai mājās, neatcelt arī komandantstundas laikā.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets trešdien lēma jau trešdienas vakarā Latvijā ieviest komandantstundu, kas būs spēkā Jaungada svētku laikā.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem no trešdienas vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8. un 9.janvārī laikā no pulksten 22 līdz pulksten 5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.

Atbilstoši valdības lēmumam valstī noteiktās komandantstundas laikā drīkstēs kursēt sabiedriskais transports. Tāpat komandantstundas laikā būs ļauts izmantot taksometra pakalpojumus - šo pakalpojumu varēs izmantot, lai dotos uz darbu vai no tā, atgrieztos dzīvesvietā, dotos uz diennakts aptieku, ārstniecības iestādi vai veterinārmedicīnas iestādi vai no tās.

Valdība arī lēma līdz 7.februārim pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ir spēkā kopš 9.novembra.

Foto: no arhīva