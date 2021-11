Šoziem Jelgavā privātīpašumiem piegulošās publiskās ietves no sniega tīrīs pašvaldība

25. novembrī stājās spēkā Jelgavas domes šī gada 27. maijā pieņemtie grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana", kas paredz atbrīvot īpašuma īpašniekus no pienākuma nodrošināt īpašumam piegulošajā teritorijā esošās ietves tīrīšanu no sniega un to kaisīšanas, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Tas nozīmē, ka turpmāk privātīpašumiem piegulošo ietvju tīrīšanu no sniega un kaisīšanu nodrošina ietves īpašnieks jeb pašvaldība. Jāatgādina, ka Jelgavas pašvaldība pēc pagājušās sniegotās ziemas, kas ne tikai Jelgavā, bet arī citviet Latvijā kopumā spilgti iezīmēja problēmas ar savlaicīgu ietvju tīrīšanu, analizēja situāciju un meklēja risinājumu, lai turpmāk uzlabotu publisko ietvju uzturēšanu pilsētā ziemas periodā un nodrošinātu iedzīvotājiem drošu pārvietošanos. Kā efektīvāko risinājumu pašvaldība piedāvāja veikt grozījumus saistošajos noteikumos "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana", nosakot, ka privātīpašumiem piegulošo publisko ietvju tīrīšanu no sniega un kaisīšanu nodrošina pašvaldība.

Ņemot vērā to, ka privātīpašumiem piegulošo ietvju tīrīšanu turpmāk veiks pašvaldība, šogad pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" privātmāju īpašniekiem neizsniegs bezmaksas smilts maisījumu, lai nodrošinātu piegulošās teritorijas kaisīšanu.

Līdz šim pašvaldības saistošajos noteikumos bija paredzēts, ka nekustamajam īpašumam blakus esošā publiskā lietošanā esošās ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu) tīrīšanu, tai skaitā kaisīšanu ziemā līdz brauktuves malai, bet ne vairāk kā 5 metrus no fiziskas personas vai 10 metrus no juridiskas personas zemesgabala robežas, veic nekustamā īpašuma īpašnieki. Un rezultātā vienas ietves garumā atšķīrās gan tīrīšanas darbu kvalitāte, gan pielietojamo kaisīšanas līdzekļu sastāvs, jo tīrīšanas process ir ļoti fragmentēts.

Grozījumi saistošajos noteikumos nosaka tikai to, ka pašvaldība apņemas tīrīt sniegu no privātīpašumiem piegulošām ietvēm un kaisīt tās. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem gan juridiskas, gan fiziskas personas ir atbildīgas par savam privātīpašumam piegulošo teritoriju sakopšanu – zāliena pļaušanu, atkritumu savākšanu, grāvju, caurteku un publiskā lietošanā esošo ietvju (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu) uzturēšanu līdz brauktuves malai, tostarp nokritušo lapu savākšanu. Iestāde "Pilsētsaimniecība" atgādina, ka arī apstādījumos esošo koku zaru, dzīvžogu un citu apstādījumu stāvoklis jāuzrauga privāto zemju un privātmāju īpašniekiem.

Foto: Jelgava.lv