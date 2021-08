Spīdolietis Roberts Vārslavs iegūst sudrabu Starptautiskajā Ekonomikas olimpiādē

Ar lielu gandarījumu par vēl nepasniegtajām sudraba medaļām un 4. vietu Latvijas komandai kopvērtējumā no Starptautiskās Ekonomikas olimpiādes atgriezies Spīdolas Valsts ģimnāzijas šī gada absolvents Roberts Ralfs Vārslavs. Tur viņš cīnījās kopā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem Andri Dalbiņu un Jēkabu Gritānu, Valtu Vītumu - Jaunzemu no Rīgas Tehniskās Universitātes inženierzinātņu vidusskolas un Emīlu Šmitu no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas.

“Ļoti priecājamies par Roberta panākumu! Viņš ir talantīgs un ļoti mērķtiecīgs. Jau tas vien, ka viņš tika Latvijas skolēnu izlasē, bija liels panākums. Tad vēl sekoja Latvijas komandas lieliskais starts pasaules mērogā. Šo panākumu var salīdzināt vienīgi ar spīdolieša Mārtiņa Robežnieka agrāk izcīnītajām divām sudraba medaļām Starptautiskajā Ģeogrāfijas olimpiādē,” teic Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāja Inta Jorniņa. Viņa paskaidro, ka Latvijas izlases dalībnieki tika izvēlēti atlasot piecus labākos no trīspadsmit medaļniekiem, kas vislabāk sevi parādīja Valsts ekonomikas olimpiādē, ko rīkoja Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centrs. Ja valsts olimpiādē uzdevumi bija latviešu valodā, tad atlases sacensībās tie tika doti angliski.

Starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, kas tika rīkota 4. reizi, piedalījās 44 nacionālās komandas no visas pasaules, un tajās kopā bija 220 dalībnieku. No tiem 15 ieguva zelta medaļas, 38 - sudraba medaļas, bet 54 dalībnieki - bronzas medaļas. Individuālajā vērtējumā Roberts ieguva 22. vietu. Komandu vērtējumā pirmo vietu ieguva Brazīlija, otro - Kanāda, bet trešo - ASV. Ceturtie bija latvieši, kas atstāja aiz sevis vairākas lielvalstis - Krieviju, Ķīnu Indiju un vēl citas.

Foto: Gaitis Grūtups