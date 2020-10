Covid-19 izplatības dēļ patlaban iedzīvotājiem būtiski ir atturēties no liekiem sociālajiem kontaktiem un nepiedalīties pasākumos, kurus apmeklē daudz cilvēku, līdz ar to Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) aicina ikvienu rūpīgi pārdomāt un labāk atturēties no Halovīna svinēšanas ārpus mājas.

Kā informēja SPKC pārstāve Ilze Arāja, ņemot vērā šī brīža sarežģīto epidemioloģisko situāciju un strauji pieaugošu Covid-19 saslimstību Latvijā, centra epidemiologi vērš sabiedrības uzmanību, ka arī svētkos jāievēro galvenajiem piesardzības principi.

SPKC atgādina, ka Covid-19 izplatības samazināšanai no 30.oktobra ir jāievēro papildu drošības nosacījumi, piemēram, pulcējoties draugu un ģimenes lokā - iekštelpās un ārtelpās drīkst pulcēties ne vairāk kā desmit cilvēki.

Īpaši uzmanīgiem jābūt iedzīvotājiem riska grupās, piemēram, senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām, jo viņiem saslimšana ar Covid-19 var noritēt smagāk.

Tāpat SPKC aicina vecākus sekot līdzi bērnu gaitām un izskaidrot, cik ļoti liela nozīme šobrīd ir katra atbildībai ne tikai sevis, bet arī pārējo veselības dēļ.

Daļai skolēnu noteiktas attālinātās mācības, lai ierobežotu infekcijas slimību izplatīšanos, tādēļ SPKC aicina jauniešus ierobežot klātienes tikšanās, tiekoties ar mazāku skaitu draugu, ievērot divu metru distanci, izvēlēties aktivitātes ārā, vislabāk laiku pavadīt fiziskās aktivitātēs. Savukārt iekštelpās saziņai tiešsaistē ar draugiem SPKC iesaka izmantot dažādas sociālo tīklu platformas.

Arī veselības ministre Ilze Viņķele (AP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" aicinājusi šogad Halovīnu svinēt mājās.

Foto: pixabay.com