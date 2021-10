Aizvadītās nedēļas laikā, no 11.oktobra līdz 17.oktobrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 48,8%, informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Pēc SPKC paustā, Latvija ir pirmajā vietā pasaulē pēc saslimstības ar Covid-19 tempa. Arī pētniecības un datu apstrādes kompānijas "Our World in Data" apkopotā informācija apliecina, ka Latvijā šobrīd ir pasaulē augstākais vidēji dienā atklāto Covid-19 gadījumu skaits septiņu dienu periodā, uz miljonu iedzīvotāju šim rādītājam sasniedzot 1097,14. Otrajā vietā šobrīd ir Barbadosa ar rādītāju 1017,90, bet trešajā Gruzija, kur šis rādītājs ir 1015,17.

No visiem veiktajiem testiem 32% (40 781 testi) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 68% (85 768 testi) - ar pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 15% (2121 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 85% (12 219 inficētie) pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 65% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti 18 078 testi, kamēr nedēļu iepriekš - 16 176, un atklāti vidēji 2049 jauni gadījumi, kas ir par 673 vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Pēc SPKC paustā, saslimstības pieaugums novērojams visās vecuma grupās, kamēr pacēlums saglabājas vecuma grupā no 10 līdz 14 gadiem. Izteikts pieaugums šobrīd vērojams arī vecuma grupā no septiņiem līdz deviņiem gadiem. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā atkal pieaudzis no 1,28 līdz 1,33, kas liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumos 11 321 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 79% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Savukārt 3020 cilvēki bija vakcinēti, kas ir 21% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta trīs reizes biežāk, nekā pilnībā vakcinētiem.

SPKC atzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nedaudz pieaudzis no 160,6 līdz 166,1. Tikmēr Latvijas šis rādītājs nedēļas laikā pieaudzis no 580,9 līdz 864,4. Laikā no septembra vidus līdz aizvadītajai nedēļai saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (73 gadījumi), Krievijas (42), Vācijas (23), Gruzijas (22), Lietuvas (22), Ukrainas(21), Itālijas (20), Zviedrijas(19).

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1253 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par septiņu Covid-19 pacientu nāvi, liecina SPKC apkopotie dati.

Līdz ar lielo saslimušo skaitu aizvien strauji turpina kāpt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs - dienas laikā tas palielinājies no 1266,4 līdz 1307,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.

Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra vidū, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 986 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 267 - bija vakcinējušies.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija 60 līdz 69 gadus vecs, vēl viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet vēl pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 8365 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 15%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 186 869 cilvēkiem, bet miruši 2897 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 24 749 personas, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.





