SPKC: Latvijā lēnām turpina pieaugt Covid-19 izplatība

Latvijā aizvien vērojams neliels Covid-19 izplatības pieaugums, no jauna vidēji vienā dienā atklāto Covid-19 gadījumu skaitam pagājušajā nedēļā pieaugot no 37 līdz 46 inficētajiem, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Pagājušā nedēļā nedaudz sarucis vidēji vienā dienā veikto testu skaits. Ja nedēļu iepriekš ikdienā vidēji veikti 7234 testi, tad pagājušajā nedēļā - 7184 testi.

Pēdējo septiņu dienu laikā stacionēja vidēji četrus Covid-19 pacientus dienā, kas liecina par nelielu sarukumu kopš iepriekšējās nedēļas. Tādējādi slimnīcās ikdienā pagājušajā nedēļā ārstējās vidēji 53 cilvēki, kamēr iepriekš - 67.

SPKC ziņo, ka izteiktākā saslimstība joprojām vērojama 20 līdz 29 gadus veco cilvēku vidū. Visvairāk jaunatklāto Covid-19 gadījumu bijis Rīgā un Pierīgā.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients šobrīd ir pieaudzis līdz 1,14, kas norāda uz to, ka Covid-19 izplatība Latvijā šobrīd pieaug.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pieaudzis līdz 151,0, kamēr iepriekš tas bija 89,6. Tikmēr Latvijas rādītājs samazinājies no 36,1 līdz 27,7 gadījumiem.

Iepriekšējā nedēļā ievesto Covid-19 gadījumu īpatsvars Latvijā sasniedza 27%, un aizvadītajā nedēļā tie bija kopumā 87 gadījumi, kas ir par 30 vairāk nekā nedēļu iepriekš. Kā vēsta SPKC, aizvien novērojams, ka liela daļa no ievestajiem Covid-19 gadījumiem nāk no trešajām valstīm - no jūnija vidus līdz pagājušajai nedēļai tādi bijuši 57% no visiem ievestajiem gadījumiem.

Visbiežāk saslimušie Latvijā ieradušies no Krievijas - 59 gadījumi, Turcijas - 31, Spānijas - 30, Lielbritānijas - 27, Nīderlandes - 14, Somijas - 13, Francijas - 12, Gruzijas - deviņi un Vācijas - septiņi. No citām valstīm ievesto gadījumu skaits ir mazāks.

Aizpagājušajā nedēļā kopā tika konstatēti 260 saslimšanas gadījumi ar Covid-19 jeb 13,7 gadījumi uz 100 000 Latvijas iedzīvotāju. Izteiktāka saslimstība novērota nevakcinēto cilvēku vidū, kur konstatēti 18,6 gadījumi uz 100 000 nevakcinētu personu. Krietni zemāki saslimstības rādītāji fiksēti to cilvēku vidū, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu vai daļēji pabeiguši vakcinācijas kursu.

Gadījumos, kad sākta vakcinācija, fiksēti 10,3 saslimšanas gadījumi uz 100 000 vakcinētu personu, bet pilnu vakcinācijas kursu pabeigušiem cilvēkiem šis rādītājs ir 3,5.

SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

