“Staburadzes” vadītājs Upenieks: “Manas paaudzes misija bija atgriezt brīvo Latviju, un tas izdevās” (FOTO)

Pieminot 1941. gada 14. jūnijā Latvijā apcietinātos un izsūtītos, pirmdienas rītā Jelgavā, Svētbirzē, notika piemiņas pasākums, kurā piedalījās Jelgavas politiski represēto apvienības “Staburadze” dalībnieki, kā arī Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada vadītāji un Zemessardzes pārstāvji.



Ar izjustu savas dzimtas stāstu uzstājās “Staburadzes” valdes priekšsēdētājs Latvijas brīvības cīnītāja mazdēls uzņēmējs Vitālijs Upenieks, kas dzimis 1951. gadā vecāku izsūtījuma vietā Krievijas ziemeļos. Latvijā viņš ieradās 1957. gadā. Vitālijam kā bērnam toreiz nebija saprotams, kāpēc māte, izkāpjot no vilciena Rīgas stacijā, saviļņojumā par atgriešanos Latvijā skūpsta peronu. V.Upenieks teica: “Manas paaudzes misija bija atgriezt brīvo Latviju, un tas izdevās 1991. gadā, ceļot barikādes un aizstāvot ideju, kāda būs tā brīvā Latvija. Acīmredzot gēnos bija iekodēts, ka būs jau labi.”

Pie piemiņas akmens uzstājās mūziķis Endijs Rožkalns ar bērniem Rūtu un Miķeli, bet piemiņas pasākumu vadīja Ādolfa Alunāna teātra aktrise Zaiga Zariņa.

Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā minēts, ka 1941. gada 14. jūnijā apcietināja un izveda vairāk nekā 15 400 Latvijas pilsoņu. Savukārt Krievijas sabiedriskā organizācija “Memorial” apkopojusi ziņas, ka izsūtīto kopējais skaits tā laika PSRS rietumu daļā 1941. gada maijā un jūnijā bija vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju. No Igaunijas – 10 000, no Lietuvas – 17 500, no Latvijas – 16 900, no Moldovas – 30 000, no Ukrainas – 11 000, no Baltkrievijas – 20 000 cilvēku.

Foto: Ruslans Antropovs