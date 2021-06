Stacionāros nedaudz samazinājies smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu īpatsvars

Pagājušajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 20 Covid-19 pacienti, un kopumā stacionāros patlaban ārstējas 229 ar Covid-19 sasirgušie, kas ir par 21 pacientu mazāk nekā dienu iepriekš, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.



Vienlaikus nedaudz samazinājies smagā stāvoklī esošu Covid-19 pacientu īpatsvars.

Pēdējo reizi par mazāk nekā 14 stacionētajiem diennaktī ziņots pērnā gada 20.oktobrī. Tad slimnīcās tika nogādāti septiņi Covid-19 slimnieki.

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem pašlaik 192 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 37 - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi pašlaik smagā stāvoklī ir 16,2% stacionēto, kas ir par 1,8 procentpunktu mazāk nekā pirms dienas.

Aizvadītajā diennaktī no slimnīcām izrakstīts 41 Covid-19 pacients. Kopā līdz šim no stacionāriem ir izrakstīti 13 949 pacienti, kuri bija sasirguši ar Covid-19.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 84 jauni Covid-19 gadījumi un divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju samazinājies no 117,8 līdz 108,8 gadījumiem, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikts kopumā 8381 Covid-19 tests un pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem, salīdzinot ar dienu iepriekš, ir samazinājies līdz 1%. Pēdējo reizi zemāks pozitīvo testu īpatsvars bija vien pērnā gada 1.oktobrī - 0,9%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 136 736 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet miruši 2486 ar šo slimību sasirgušie.

Aizvadītajā diennaktī saņemtas ziņas par astoņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens mirušais ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, tāpat viens ir vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem, bet četri - no 80 līdz 89 gadiem. Divi mirušie ir vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atklāts kopumā 2059 Covid-19 gadījumi. Pārējie inficētie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

