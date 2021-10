Stacionēto Covid-19 pacientu skaitam dienā pieaugot par 7,4%, slimnīcās ārstējas 1114 sasirgušie

Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietots 121 Covid-19 pacients, bet 16 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1037 līdz 1114, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Pēdējo reizi stacionāros ārstējošo pacientu skaits virs 1000 bija 8.februārī.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 981 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 133 - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 11,9% stacionēto šobrīd ir ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim kopumā no slimnīcām ir tikuši izrakstīti 16 269 Covid-19 pacienti.

Saskaņā ar Veselības ministrijas 31.augusta valdības sēdē sniegto informāciju, galēja slimnīcu pārslodze tiktu sasniegta, stacionēto skaitam pārsniedzot 1500 robežu. Arī veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) preses konferencē pagājušajā nedēļā pieminēja 1500 stacionēto skaitu kā veselības nozares iezīmēto robežu.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1253 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par septiņu Covid-19 pacientu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Līdz ar lielo saslimušo skaitu aizvien strauji turpina kāpt saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs - dienas laikā tas palielinājies no 1266,4 līdz 1307,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais rādītājs.

Iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa laikā augstākais kumulatīvais rādītājs Latvijā bija fiksēts janvāra vidū, kad 10.janvārī tas sasniedza 693,9.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 986 saslimušie bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 267 - bija vakcinējušies.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija 60 līdz 69 gadus vecs, vēl viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet vēl pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 8365 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 15%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 186 869 cilvēkiem, bet miruši 2897 ar šo slimību sasirgušie.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 24 749 personas, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.





Foto: pixabay.com