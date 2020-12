Stacionēto Covid-19 pacientu skaitam nedēļas laikā pieaugot par 44%, radītas papildu 104 gultasvietas

Ņemot vērā pieaugumu stacionēto Covid-19 pacientu skaitā, nolemts atvērt papildu 104 gultasvietas, tādējādi palielinot pieejamo gultu kopskaitu līdz 900, žurnālistiem pavēstīja Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško.

Otrdien VM ziņoja, ka Latvijā ir kopumā 796 Covid-19 pacientu gultasvietas.

Līdz ar gultasvietu skaita pieaugumu Covid-19 pacientu aprūpes sniegšanā iesaistīsies arī zemāko līmeņu slimnīcas, tostarp Ludzas slimnīca, Dobeles un apkārtnes slimnīca, Aizkraukles slimnīca un Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība.

"Šodien arī lēmām par papildus gultu atvēršanu zemāka līmeņa slimnīcās," skaidroja Mūrmane-Umbraško. Vadoties pēc viņas teiktā, pacienti turpmāk tiks izvietoti arī pirmā un otrā līmeņa slimnīcās. Šie pacienti tur tikšot pārvesti no augstāka līmeņa slimnīcām.

Tāpat valsts sekretāre atklāja, ka patlaban atklāto Covid-19 gadījumu skaits nav audzis pārāk strauji - pēdējo septiņu dienu laikā par 6,4%.

Valsts sekretāre klāstīja, ka pēdējo divu mēnešu laikā ir krasi pārprofilētas gultas, no sākotnēji 200 pieejamajām Covid-19 gultasvietām to skaits palielināts līdz 900.

10.decembra VM operatīvie dati liecina, ka Covid-19 gultasvietu noslodze ir sasniegusi vidēji 76%, savukārt Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā Covid-19 pacientu noslodze sasniegusi pat 90%. Vienlaikus epidemioloģiskās prognozes liecina, ka slimnīcās noslodze Covid-19 pacientu dēļ turpinās pieaugt.

Ministrijā norāda, ka Aizkraukles slimnīca paudusi gatavību atvērt 40 Covid-19 pacientu gultas, Ludzas medicīnas centrs - 30, savukārt Dobeles un apkārtnes slimnīca - 16 Covid-19 pacientu gultas.

Jau iepriekš lemts par Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības lielāku iesaisti, valdībai piešķirot nepieciešamo finansējumu 15 gultas vietu izveidei. Arī slimnīcas, kurās šobrīd tiek stacionēti Covid-19 pacienti, turpina pārprofilēt esošās gultas vietas, pielāgojot tās Covid-19 pacientu aprūpei, skaidro ministrijā.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Nacionālā veselības dienesta datiem pagājušajā diennaktī stacionēti 102 Covid-19 pacienti. Savukārt kopumā stacionāros patlaban ārstējas 744 pacienti, no kuriem 704 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 40 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 65 pacienti, bet līdz šim kopumā - 1863.

Trešdien Latvijā atklāti 890 jauni Covid-19 gadījumi, savukārt 11 sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 55 līdz 60 gadiem, trīs - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, trīs - vecumā no 75 līdz 85 gadiem, bet vēl trīs - vecumā no 85 līdz 95 gadiem. Vēl viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 95 līdz 100 gadiem. Diennakts laikā 11 mirušie ir atkārtots ceturtais augstākais rādītājs Latvijā.

Līdz šim kopumā mirušas 304 personas, kurām bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Šis ir trešais lielākais vienā diennaktī atklāto inficēto skaits līdz šim. Iepriekš lielāks gadījumu skaits tika atklāts 3.decembrī, kad bija reģistrēti 930 Covid-19 gadījumi un 26.novembrī, kad tika fiksēti kopumā 898 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi.

Kopumā šīs nedēļas pirmajās trīs dienās Covid-19 saslimstības rādītāji ir nedaudz zemāki nekā iepriekšējā nedēļā - kopējais trīs dienu laikā ar Covid-19 saslimušo skaits ir samazinājies no 2232 personām pagājušajā nedēļā līdz 2186 šonedēļ jeb par 2%.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 9642 Covid-19 testi, kas ir līdz šim otrais lielākais veikto testu skaits vienas diennakts laikā. No visiem aizvadītajā diennaktī veiktajiem testiem pozitīvi bijuši 9,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 kopumā saslimuši 23 706 cilvēki. Aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā ir atklāti 8535 Covid-19 gadījumi, savukārt senāki saslimšanas gadījumi tiek uzskatīti par tādiem, kas atveseļojušies.

