Stacionēto Covid-19 pacientu skaits atkal pārsniedz tūkstoti

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits atkal pārsniedzis tūkstoti, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Pirmdien stacionāros ārstējas 1004 pacienti. Pagājušajā diennaktī stacionēti 66 Covid-19 pacienti, tajā skaitā trīs pārvesti.

Slimnīcās ar vidēji smagu slimības gaitu ārstējas 905 cilvēki, taču 99 pacientiem ir smaga slimības gaita.

Iepriekšējā diennaktī no stacionāra izrakstīti 27 pacienti, tajā skaitā trīs pārvesti.

Kopš Covid-19 izplatības sākuma Latvijā no stacionāriem izrakstīti 6799 cilvēki.

NVD norāda, ka ar Covid-19 slimo ne tikai seniori. Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, šonedēļ no pieciem līdz deviņiem pieaudzis pacientu skaits vecuma grupā no līdz 19 gadiem, kuri slimnīcās ārstējas ar vidēju slimības gaitu.

Turklāt slimnīcā ievietoti trīs bērni vecumā līdz deviņiem gadiem. Vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem slimnīcās ārstējas 24 pacienti, un vienam no viņiem slimības gaita ir smaga. Visvairāk slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu ir vecumā no 60 -69 gadiem, proti, 258, turklāt 36 no viņiem ir smaga slimības gaita.

Jau vēstīts, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 288 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par astoņu ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Starp mirušajiem četri cilvēki ir vecumā no 60 līdz 70 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 80 gadiem un vēl viens vecumā no 85 līdz 90 gadiem.

Svētdien Latvijā veikti 3327 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 8,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 72 088, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits - 1347, kas ir 1,86% no visiem inficētajiem.

14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 569,1 gadījumi.

Aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 10 857 personas.

Foto: no arhīva