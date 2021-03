Stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis līdz 653

Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietoti 49 Covid-19 pacienti, līdz ar to kopējais stacionāros esošo pacientu skaits pieaudzis no 626 piektdien līdz 653 sestdien, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.



No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 587 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 66 - ar smagu slimības gaitu.

Piektdien no slimnīcām izrakstīti 17 pacienti. Līdz šim kopumā no slimnīcām izrakstīti 9520 ar Covid-19 sasirgušie.

Jau ziņots, ka Latvijā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 260 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par piecu saslimušo personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 4931 Covid-19 tests un pozitīvi no tiem bijuši 5,3%. Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim sasniedzis 97 409.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, un viens vecumā no 90 - līdz 99 gadiem.

Latvijā mirušo Covid-19 pacientu skaits līdz šim sasniedzis 1826 jeb 1,87% no visiem, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 370,9, kas ir mazāk nekā dienu iepriekš, kad kumulatīvais saslimstības rādītājs bija 374,3.

Foto: no arhīva