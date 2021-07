Stacionēto Covid-19 pacientu skaits sarucis līdz 57

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti trīs Covid-19 pacienti un deviņi no tām izrakstīti, bet kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās ir sarucis no 63 līdz 57, liecina Nacionālā veselības dienesta sniegtā aktuālā informācija.

Patlaban 43 Covid-19 pacienti slimnīcās ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu, kas ir par pieciem mazāk nekā dienu iepriekš, bet 14 pacienti slimnīcās ārstējās ar smagu slimības gaitu, kas ir par vienu pacientu mazāk nekā dienu iepriekš.

Kopumā līdz šim no stacionāriem izrakstīti 14 318 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 54 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un reģistrēti četri ar šo slimību saistīti nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Aizvadītājā diennaktī viens ar vīrusu saistītais mirušais bijis vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens vecumā no 60 līdz 69 gadiem un divi vecumā no 70 līdz 79 gadiem.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā ir paaugstinājies nedaudz - no 28 līdz 28,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Aptuveni šādā līmenī tas turas nedēļu.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 7944 Covid-19 izmeklējumi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,7%.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā ir saslimuši 138 238 cilvēki, bet miruši 2547 ar šo slimību sasirgušie.

Aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēts 531 inficēšanās ar Covid-19 gadījums, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

