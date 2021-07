Stacionēto Covid-19 pacientu skaits sarucis līdz 68

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī ievietoti pieci Covid-19 pacienti un seši no tām izrakstīti, bet kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās ir sarucis līdz 68, liecina aktuālā Nacionālā veselības dienesta informācija.

Patlaban 58 Covid-19 pacienti slimnīcās ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu un desmit - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 14,7% no visiem stacionētajiem šobrīd ir smagā stāvoklī.

Kopumā līdz šim no stacionāriem izrakstīts 14 281 Covid-19 pacients.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 34 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un reģistrēti divi ar šo slimību saistīti nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā samazinājies no 33,9 līdz 30,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 7168 Covid-19 izmeklējumi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,5%.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā ir saslimuši 138 004 cilvēki, bet miruši 2540 ar šo slimību sasirgušie.

Viens no aizvadītajā diennaktī mirušajiem bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, savukārt otrs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

Aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēti 575 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

