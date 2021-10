Stacionēto Covid-19 pacientu skaits strauji tuvojas 1400 atzīmei

Ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietots 131 Covid-19 pacients, bet 26 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā slimnīcās nonākušo Covid-19 pacientu skaits palielinājies no 1277 līdz 1352 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Šis ir līdz šim lielākais stacionēto pacientu kopskaits. Iepriekš lielākais stacionēto Covid-19 pacientu kopskaits Latvijā tika izziņots 23.oktorbī, kad slimnīcās ārstējās 1277 pacienti. Šī rudens stacionēto skaits jau pārsniedzis ziemā piedzīvotā Covid-19 viļņa slimnīcās nonākušo skaita maksimumu, kas 13.janvārī bija 1224 cilvēki.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1200 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 152 - ar smagu slimības gaitu, Tādējādi 11,2% stacionēto šobrīd ir smaga slimības gaita.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 16 898 Covid-19 pacienti.

Foto: pixabay.com