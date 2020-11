Stājas spēkā jauni ierobežojumi attiecībā uz sportu un pieaugušo izglītību

Šodien spēkā stājas jauni ierobežojumi attiecībā uz sportu un pieaugušo izglītību, otrdien ārkārtas sēdē lēma valdība.

Stingrākas prasības noteiktas sporta klubiem, kur iekštelpās sportot joprojām drīkst tikai individuāli vai viens pret vienu ar treneri vai vairākām personām, ja tās dzīvo vienā mājsaimniecībā. Vienlaikus ir jānodrošina ne tikai divu metru distance, bet no šodienas arī vienai personai ir jāatvēl vismaz 15 kvadrātmetri no telpu platības un telpu piepildījums nedrīkstēs pārsniegt 20% no telpas infrastruktūras pieļautā maksimālā cilvēku skaita.

Tāpat noteikts, ka pieaugušo izglītībā, kā arī augstskolās un profesionālajā izglītībā praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams veikt attālināti, no šodienas drīkst notikt ne vairāk kā desmit cilvēku lielā grupā, ievērojot arī citus piesardzības pasākumus, tostarp divu metru distanci. Tas nozīmē, ka klātienē drīkst notikt, piemēram, pirmās palīdzības sniegšanas mācības, praktiskās mācības operatīvo dienestu darbinieku kvalifikācijas celšanai un tamlīdzīgi.

Veselības ministrija atgādina, ka desmit ir maksimāli pieļaujamais skaits, cik cilvēku drīkst pulcēties privāti, sportojot vai veicot citas darbības.

Tāpat noteikts, ka pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi, var nodrošināt attālināti. Piemēram, izklaides industrijas pārstāvis drīkst privātam pasākumam, kurā sapulcējušies līdz desmit cilvēkiem no ne vairāk kā divām mājsaimniecībām, pieslēgties attālināti un nodrošināt izklaides iespējas.

Jau ziņots, ka paralēli šiem lēmumiem no šodienas Daugavpilī, Baldones, Krāslavas, Salacgrīvas, Aknīstes, Varakļānu, Mārupes, Mālpils, Smiltenes, Garkalnes, Limbažu un Salaspils novadā Covid-19 izplatības dēļ stājas spēkā stingrākus ierobežojumi.

Piemēram, šodien šajās pašvaldībās papildu jau noteiktajiem piesardzības pasākumiem valsts mērogā tiek pārtraukta jebkāda veida izglītības procesa norise klātienē, izņemot pirmsskolas izglītības programmas apguvi un mācības 1.- 4.klasē.

Foto: no arhīva