Stājas spēkā regulējums elektroskrejriteņu dalībai ceļu satiksmē

Lai regulētu elektroskrejriteņu iekļaušanos satiksmē un veicinātu visu satiksmes dalībnieku drošību, ir pieņemti grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos, nosakot, kas drīkst izmantot šo transporta līdzekli, kā arī, kur un kā ar to drīkst pārvietoties. Lai veicinātu sabiedrības izglītošanu par jaunajiem noteikumiem, Latvijas Automoto biedrība (LAMB) sāk informatīvu kampaņu “Ēēē! Brauc pēc noteikumiem!”, informē LAMB komunikācijas konsultante Indra Ēķe-Začeste.

“Jaunais regulējums elektroskrejriteņiem ir pamats, lai precīzāk regulētu jaunos transportlīdzekļus un tādējādi uzlabotu satiksmes drošību visiem tās dalībniekiem, īpaši mazāk aizsargātajiem. Vienlaikus, lai visiem uz ceļa būtu droši, elektroskrejriteņu vadītājiem ir ne tikai jāzina un jāievēro noteikumi, bet tīri praktiski jāmāk braukt droši, ņemot vērā elektroskrejriteņa uzbūvi un traumu riskus,” komentē Satiksmes ministrijas Autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns.

“Pēdējo gadu laikā elektroskrejriteņu lietotāju skaits ir strauji audzis, bet līdz šim nebija skaidra regulējuma par šo ceļu satiksmes dalībnieku pareizu un drošu pārvietošanos. Šobrīd ir skaidri definēts, kurā kategorijā ierindojas elektriskie skrejriteņi un kādi ir pārvietošanās noteikumi ar tiem. Tas ir būtisks solis pretī tam, lai panāktu maksimālu savstarpēju sapratni un arī cieņu starp visiem ceļu satiksmes dalībniekiem,” uzsver LAMB prezidents Juris Zvirbulis.

Grozījumu Ceļu satiksmes noteikumos būtiskākie punkti:

Elektroskrejritenis ir ar elektromotoru aprīkots transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km/h. Tas ir paredzēts vienam cilvēkam, aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju atbalsta virsmu, un tam nav pedāļu.

Ar elektroskrejriteni ceļu satiksmē drīkst piedalīties personas no 14 gadu vecuma, kam ir velosipēdista, AM, A1, B1 kategorijas vai traktortehnikas vadīšanas tiesības. Savukārt, no 18 gadu vecuma vadīšanas tiesības nav nepieciešamas.

Elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai. Ja to nav, elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts:

braukt pa brauktuves daļu, kas apzīmēta ar 956. ceļa apzīmējumu;

braukt pa nomali, dodot ceļu gājējiem;

braukt pa ietvi vai kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu, neapdraudot un netraucējot gājējus;

braukt pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk tās labajai malai vietās, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 50 km/h un kur nav intensīva satiksme.

Elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību.

Elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts šķērsot brauktuvi pa ietves vai nomales iedomāto turpinājumu, kā arī, netraucējot gājējus, – pa gājēju pārejām, laikus samazinot braukšanas ātrumu vai, nepieciešamības gadījumā, apturot elektroskrejriteni.

Nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā krustojumos apdzīvotās vietās, kur nav iekārtots velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, elektroskrejriteņa vadītājam brauktuvju krustošanās vieta jāšķērso pa brauktuves labo malu, dodot ceļu tajā pašā virzienā taisni braucošajiem transportlīdzekļiem un tiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kam saskaņā ar braukšanas noteikumiem krustojumos ir priekšroka.

Elektroskrejritenim jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar bremzēm.

Elektroskrejritenim braukšanas laikā priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim.

Ja iespējams, elektroskrejriteņa vadītājam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. Tāpat ieteicams lietot ķiveri.

Ir aizliegts braukt alkohola reibumā, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles.

Ir aizliegts braukt, neturot stūri vai turoties pie cita transportlīdzekļa, pārvadāt pasažierus vai kravu, kas traucē vadīšanai vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus.

Ar grozīto Ceļu satiksmes noteikumu redakciju iespējams iepazīties LAMB mājaslapā www.lamb.lv.

Kampaņas “Ēēē! Brauc pēc noteikumiem!” mērķis ir informēt visus ceļu satiksmes dalībniekus par jauno regulējumu un aicināt izturēties ar cieņu citam pret citu. To organizē LAMB un atbalsta Satiksmes ministrija, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Valsts policija un “Fiqsy”. Kampaņa tiek finansēta no OCTA līdzekļiem.

Autoklubam LAMB kā sabiedriskai organizācijai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze satiksmes drošības procesu analīzē. Dalība Starptautiskajā Automobiļu federācijā (FIA), kurā ir miljoniem biedru 145 pasaules valstīs, sniedz zināšanas par satiksmes drošības aktualitātēm piecos kontinentos, tādējādi paverot iespēju salīdzinājumiem un labākās prakses meklējumiem Latvijas satiksmes drošībai.

Kampaņas video: https://failiem.lv/u/3mry39d4v

Skaidrojošas infografikas: https://failiem.lv/u/eu4kv5cmc

Foto: publicitātes