Starp Covid-19 skartajām pašvaldībām iekļauj arī Priekuli un Dobeli

Aizvadītajā diennaktī saslimšanu ar Covid-19 konstatēta iedzīvotājiem arī Priekules un Dobeles novados, līdz ar ko jaunais koronavīruss skāris jau 54 Latvijas pašvaldības, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Vienlaikus no Covid-19 skarto pašvaldību saraksta izslēgts Balvu novads.

Saslimušo skaits palielinājies Rīgā un Ķekavā. Galvaspilsētā ar Covid-19 sirgst 251 līdz 750 cilvēki, bet Ķekavā - 11 līdz 20 cilvēki.

SPKC datos reģistrēts arī viens mirušais. Saskaņā ar šodien sniegto Veselības ministrijas informāciju, mirusī ir kāda 99 gadus veca sieviete, kura kopš 27.marta ārstējās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Infektoloģijas centrā. Pacientes nāves iemesls nebija Covid-19 infekcija, bet gan citas hroniskas saslimšanas.

SPKC apkopotie dati liecina, ka visbiežāk ar Covid-19 slimo iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma kategorijā bijuši 129 sasirgušie, kamēr vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 98. Augsta saslimstība vērojama arī 20 līdz 29 gadus vecu iedzīvotāju vidū, kur atklāti 84 ar Covid-19 inficētie.

Vecumā no 50 līdz 59 gadiem saslimušo skaits ir 77 un arī vecumā virs 60 gadiem reģistrēti 77 slimnieki. Kā līdz šim - vismazākais pacientu skaits noteikts vecumā līdz 19 gadiem, kur kopumā zināms par 28 inficētajiem.

Tādējādi līdz šim Covid-19 konstatēts Jelgavas, Talsu, Tukuma, Iecavas, Ķeguma, Alojas, Mārupes, Rūjienas, Rēzeknes, Limbažu, Stopiņu, Sējas, Siguldas, Carnikavas, Garkalnes, Cēsu, Smiltenes, Aizkraukles, Vecumnieku, Bauskas, Kocēnu, Olaines, Mērsraga, Krustpils, Grobiņas, Kuldīgas, Ventspils, Aizputes, Saldus, Ādažu, Krāslavas, Alūksnes, Engures, Skrīveru, Dagdas, Raunas, Baldones, Priekuļu, Dobeles un Valkas novados, kā arī Liepājā, Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Rēzeknē, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ventspilī un Valmierā.

Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā - no 11 līdz 20. Savukārt Ozolnieku, Babītes, Bauskas, Ķekavas, Salaspils, Mārupes, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit.

Jau ziņots, ka Covid-19 aizvadītajā diennaktī apstiprināta vēl 35 cilvēkiem, bet kopumā ar to valstī saslimuši 493 cilvēki. Iepriekšējā diennaktī veikti 1364 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, bet līdz šim kopumā Latvijā veikti 18 198 Covid-19 testi.

Stacionēts 31 Covid-19 pacients, tajā skaitā 28 ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu.



