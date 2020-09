Starptautiskajā pasaules universitāšu reitingā "The Times Higher Education World University Rankings 2021" iekļuvušas trīs universitātes no Latvijas - Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Universitāte (LU) un Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), noskaidroja aģentūra LETA.

No Latvijas universitātēm augstākā pozīcija ir LU, kura ieņem 601.-800.vietu, savukārt RTU un LLU ierindotas augstskolu grupā, kas dala "1001.+" vietu.

Reitingā visaugstāk novērtēta Oksfordas Universitāte Lielbritānijā, kurai seko Stenforda Universitāte un Hārvarda Universitāte ASV.

LU aģentūrai LETA pavēstīja, ka universitāte reitinga rezultātos ieņem otro vietu Baltijā aiz Tartu Universitātes. Tāpat augstskolā klāstīja, ka LU uzlabojusi savu rezultātu četrās no piecām kategorijām.

Visaugstākos rezultātus - 504.vietu - LU ieņem zinātniskās darbības novērtējumā. Augsti rādītāji ir arī starptautiskās sadarbības novērtējumā - 561.vieta - un rādītājā "Sadarbība ar industriju" - 564.vieta.

LU rektors Indriķis Muižnieks paudis, ka universitātes saimes kopīgais darbs, modernā Akadēmiskā centra izveide un jauno tehnoloģiju izmantošana ir nostiprinājusi LU zinātnisko reputāciju, sekmējusi starpdisciplināru un augsti citētu publikāciju tapšanu. Vienlaikus viņš uzsvēris, ka vēl labāki rezultāti būtu sagaidāmi, ja valdība pildītu solījumus par finansējuma pieaugumu studijām.

RTU pārstāve Gundega Preisa aģentūru LETA informēja, ka RTU atzīta par 284.pasaules labāko universitāti, vērtējot augstskolu sadarbību ar industriju. Šajā jomā RTU jau vairākus gadus atrodas pasaules TOP 300 augstskolu sarakstā, turklāt katru gadu šis vērtējums ir audzis, uzsvēra Preisa.

Pēc viņas paustā, reitingā iekļautas pašas labākās pasaules universitātes, izvērtējot to darbību pavisam piecos rādītājos - sadarbībā ar industriju, studijās, internacionalizācijā, kā arī zinātnē un citējamībā. Universitāšu sadarbība ar industriju reitingā tiek vērtēta pēc tā, cik lielus ienākumus augstskola ir guvusi no zināšanu pārneses. Tāpat tiek analizēts tas, kādu pienesumu uzņēmumu attīstībā sniegusi augstskola ar inovāciju, izgudrojumiem un ekspertīzes darbu, kā arī universitāšu spēja piesaistīt finansējumu no komercsektora.

RTU pārstāve skaidroja, ka augstskola aktīvi sadarbojas ar uzņēmumiem, ik gadu veicot vairāk nekā 100 līgumdarbus dažādās nozarēs, kuros izstrādā jaunas tehnoloģijas un produktus, veic pētījumus, testēšanu, prototipēšanu, sniedz konsultācijas, atzinumus un citus zināšanās balstītus pakalpojumus.

Tāpat RTU piedalās dažādās sadarbības programmās ar uzņēmējiem, piemēram, kopā ar uzņēmumu "LMT" studentiem tiek piedāvāts inovāciju grants "Industriālais doktors", kurā topošie doktori izstrādā promocijas darbu par konkrētu uzņēmuma attīstībai noderīgu tēmu, un to iniciē pats uzņēmums, akcentēja Preisa.

Viņa klāstīja, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, RTU vērtējums reitingā šogad audzis pavisam četros no pieciem vērtēšanas kritērijiem - sadarbībā ar industriju, studijās, pētniecībā un internacionalizācijā.

Tika skaidrots, ka zinātnes kritērijā tiek ņemti vērā reputācijas aptaujas rezultāti, universitāšu ienākumi no pētniecības un tās produktivitāte. Internacionalizācijas kritērijā tiek vērtēts ārzemju studentu un mācībspēku skaita īpatsvars, kā arī starptautiskā sadarbība pētniecībā pēc zinātnisko publikāciju citējamības rādītājiem. Sniegumu studijās vērtē pēc reputācijas aptaujas rezultātiem, studentu un mācībspēku skaita savstarpējās attiecības, mācībspēku ar doktora grādu īpatsvaru, kā arī citiem rādītājiem, savukārt citējamība jeb pētniecības ietekme atklāj universitāšu lomu jaunu zināšanu un ideju radīšanā un izplatīšanā.

Pavisam "The Times Higher Education World University Rankings 2021" iekļautas 1527 pasaules labākās augstskolas.

