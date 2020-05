Starptautiskajai ģimenes dienai par godu izsludina konkursu "Draudzīgākā ģimene Jelgavā 2020"

15.maijā atzīmējot Starptautisko ģimenes dienu, sekmējot starppaaudžu dialogu, stiprinot ģimenes saiknes un mudinot bērnus, jauniešus un pieaugušos pārdomāt ģimenes nozīmi un tās vērtības, ikviens ir aicināts iesaistīties sabiedrības saliedēšanas pasākumā ģimenēm "Draudzīgākā ģimene Jelgavā 2020", informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Uzsverot ģimenes vērtības, tradīcijas un to nodošanu no paaudzes paaudzē no 15. maija līdz 14. jūnijam Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) aicina piedalīties ģimenēm rīkotā saliedēšanas pasākumā "Draudzīgākā ģimene Jelgavā 2020". Konkurss tiek iedalīts divos posmos:

pirmajā posmā līdz 1. jūnijam ģimenes tiek aicinātas sagatavot un uzfilmēt līdz 5 minūtēm garu video prezentāciju (video ieraksts nepārsniedz 100Mb), iepazīstinot ar ģimenes locekļiem, viņu hobijiem un ģimenes devīzi;

otrajā posmā līdz 14. jūnijam jāsagatavo līdz 8 minūtēm garš video, dziedot, dejojot, gatavojot vai kā citādi parādot savas ģimenes radošās prasmes.

Sagatavotos darbus, ievērojot minētos posmus un termiņus, jāiesūta e-pastā sip@dome.jelgava.lv

Draudzīgākās ģimenes tiks godinātas 19.jūnijā virtuālajā vidē.

Starptautisko ģimenes dienu ir dibinājusi ANO ģenerālā Asambleja 1993.gadā. Savukārt Latvijā Ģimenes dienu kā oficiālus svētkus atzīmē salīdzinoši nesen - kopš 2008.gada. Ik gadu šo dienu atzīmē 15.maijā, tajā godinot ģimeni un aicinot iedzīvotājus aizdomāties par tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē.

"Stipras ģimenes ir mūsu valsts drošības stūrakmens. Mēs visi gribam, lai Latvija ir valsts, kurā cilvēki vēlas veidot ģimenes. Lai gan šobrīd dzīvojam ārkārtējās situācijas apstākļos, es nākotnē raugos ar optimismu. Esmu pārliecināta, ka no krīzes Latvijas sabiedrība izies stiprāka un vienotāka nekā tā bijusi līdz šim", sveicot visus Ģimenes dienā uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.

Un vēl daži skaitļi un fakti:

2018. gadā 61 % bērnu piedzima ģimenēs, kas bija oficiāli reģistrējušas laulību (2010. gadā – 56 %),

2018. gadā aptuveni ceturtajā daļā (27,2 %) mājsaimniecību mitinājās bērni līdz 17 gadu vecumam. No tām 7,3 % mājsaimniecību bija pāris ar vienu bērnu, 5,3 % mājsaimniecību – pāris ar diviem bērniem – un tikai 2 % – pāris ar trim un vairāk bērniem, informē Labklājības ministrija.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs