Latvijā būtiski palielinājies iedzīvotāju pieprasījums pēc pretgripas vakcīnas, kā arī teju trīs reizes pieaudzis iepirkto vakcīnu apjoms, informēja Veselības ministrijā (VM).

Ministrijā norādīja, ka saskaņā ar vakcīnu ražotāju sniegto informāciju, Covid-19 pandēmijas dēļ pieprasījums pēc pretgripas vakcīnām ir pieaudzis visā pasaulē, tostarp Latvijā.

Latvijas vakcinācijas plāns pirmo reizi esot papildināts ar divām grupām - ārstniecības personām un sociālās aprūpes centru klientiem un darbiniekiem. Bez jau minētajām divām grupām valsts iepirktās vakcīnas paredzētas arī grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam. Tādējādi kopā valsts iepirkto vakcīnu apjoms šogad ir 90 000 devas, salīdzinājumā ar 33 000 devām pagājušajā gadā.

Tāpat šogad izmaiņas veiktas pretgripas vakcīnas kompensācijas apmērā senioriem no 65 gadu vecuma un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, palielinot valsts kompensāciju no 50% uz 100%, uzsvēra VM.

Kā liecinot zāļu ražotāju pārstāvju sniegtā informācija, šogad Latvijā kopējais ievestais pretgripas vakcīnu skaits ir 194 238 devas, tostarp valsts iegādātās 90 000 vakcīnas, kas ir par 12% vairāk nekā iepriekšējā sezonā, kā arī vairāk nekā ik gadu iepriekš pēdējo piecu gadu laikā.

Pēc VM sniegtās informācijas, līdz 14.oktobrim zāļu valsts kompensācijas sistēmā vakcīnas aptiekās ir iegādājušās jau 34 000 personas. Savukārt maksas vakcīnas iedzīvotājiem tiek piedāvātas arī ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetos.

Līdz ar to VM, analizējot pieejamo informāciju, kā arī datus no aptiekām, secina, ka šīs sezonas pretgripas vakcīnu pieejamība būs ierobežota.

Tāpat ministrijā uzsver, ka ārstniecības personām, sociālas aprūpes centriem, kā arī grūtniecēm un bērniem līdz divu gadu vecumam vakcīnas ir rezervētas un būs pieejamas pie ģimenes ārsta, vakcinējoties uzreiz kabinetā, vai ārstniecības personām un aprūpes centriem organizēti viņu iestādēs.

Savukārt maksas vakcīnas ir ierobežotā daudzumā, tomēr joprojām pieejamas ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetos. Ņemot vērā Covid-19 izplatību, VM aicina iedzīvotājus pirms došanās uz ārstniecības iestādi piezvanīt šai iestādei un uzzināt, vai tajā ir pieejamas pretgripas vakcīnas.

Savukārt pirms došanās uz aptieku, ministrijā aicina sazināties ar aptieku.

VM skaidroja, ka pretgripas vakcīnas apjomu kārtējam gadam ražotāji plāno atbilstoši iepriekšējo gadu vakcinācijas patēriņa tendencēm. Tā kā vakcīna ir derīga tikai vienu sezonu un tās ražošanas process ir sarežģīts un laikietilpīgs, vakcīna tiek ražota atbilstoši katras valsts prognozētajam apjomam.

Vienlaikus ministrijā akcentēja, ka Covid-19 izplatības dēļ pieprasījums pēc pretgripas vakcīnām ir pieaudzis ne vien Latvijā, bet tas ir noticis visā Eiropā. Pretgripas vakcīnu ražošanu zāļu ražotāji sāk aptuveni gadu iepriekš, un to saražošana 2020./2021.gada grupas sezonai tika sākta attiecīgi 2019.gada rudenī. Sākoties Covid-19 infekcijas izplatībai, vairs nebija iespējams palielināt ražošanas jaudu un piegādāt ES dalībvalstīm vairāk vakcīnu, nekā tas bija saplānots jau 2019.gada rudenī.

Vienlaikus VM atgādināja, ka vakcinēšanās ir tikai viens no pasākumiem, kas samazina risku saslimšanai ar gripu. Slimību profilakses un kontroles centrs norādījis, ka nevajadzētu aizmirst arī par biežu roku mazgāšanu, pilnvērtīgu uzturu, fiziskām aktivitātēm un divu metru distances ievērošanu no apkārtējiem cilvēkiem un sejas maskas lietošanu, kas arī ir būtiski palīgi, lai izvairītos no infekciju slimībām.

