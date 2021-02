Suņu saimniekiem Jelgavā līdz 31. martam jāsamaksā pašvaldības nodeva

Pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”, jelgavniekiem, kuri ir suņa saimnieki un izved suni pastaigā pilsētas publiskajā ārtelpā, līdz 31. martam jāsamaksā ikgadējā pašvaldības nodeva par suņa turēšanu. Līdz 22. februārim nodevu samaksājuši 239 suņu saimnieki, informē pilsētas pašvaldībā.

Ikgadējā nodeva par suņa, kurš sasniedzis sešu mēnešu vecumu, turēšanu ir seši eiro gadā, un tā jānomaksā katru gadu līdz 31. martam. Ja suns iegādāts vai sešu mēnešu vecumu sasniedzis pēc 31. marta, nodeva jāsamaksā viena mēneša laikā proporcionāli atlikušo mēnešu skaitam, ieskaitot suņa reģistrācijas mēnesi. No nodevas atbrīvoti iedzīvotāji ar 1. un 2. invaliditātes grupu, ar redzes invaliditāti, iedzīvotāji, kuru suņi atrodas norobežotā īpašuma iekšējā teritorijā, kā arī valsts iestādes, kuru darbībā tiek izmantoti dienesta suņi. Jāpiebilst, ka sunim ir jābūt ar implantētu mikroshēmu un reģistrētam Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

Pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” informē, ka 2020. gadā nodevu samaksājuši 644 suņu saimnieki un kopumā iekasēti 3831,50 eiro. Šogad līdz 22. februārim nodevu samaksājuši 239 saimnieki un iekasēti 1434 eiro. Pēc LDC datiem, Jelgavā 2020. gada 31. decembrī bija reģistrēti 4245 suņi.

Pašvaldības policija atgādina, ka tie saimnieki, kuru suns dzīvo iežogotā privātmājas teritorijā un uz ielas nemēdz atrasties, no minētās nodevas ir atbrīvoti. Dzīvokļos turētajiem suņiem, kas vecāki par trim mēnešiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir jānodrošina vismaz 30 minūšu pastaiga ne retāk kā divas reizes dienā, līdz ar to visiem dzīvokļos turēto suņu īpašniekiem nodeva ir jāmaksā, jo saskaņā ar pilsētas saistošajiem noteikumiem aizliegts atrasties ar suni pilsētas publiskajā ārtelpā, ja nav samaksāta nodeva par viņa turēšanu.

Nodevu par suņa turēšanu ārkārtējās situācijas laikā var samaksāt tikai ar pārskaitījumu. Rekvizīti pieejami iestādes “Pilsētsaimniecība” mājaslapā.

Foto: pixabay.com