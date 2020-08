Sv. Annas Baznīca būs atvērta arī piektdienās un sestdienās

Augustā Jelgavas Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca uzsāk pilotprojektu, – ar brīvprātīgo draudzes locekļu palīdzību padarot baznīcu pieejamu apmeklētājiem ārpus dievkalpojumu laika. Baznīca būs atvērta piektdienās no pulksten16 līdz 19.30 un sestdienās no pulksten 11 līdz 17. Šo iespēju apmeklētāji var izmantot kā lūgšanām, tā arī lai iepazītos ar 400 gadu veco baznīcu un piektdienu vakaros klausītos mūziku, informē baznīcas draudzes pārstāvis Āris Dreimanis.



Kā skaidro draudzē, Jelgavas Sv. Annas baznīca ir īpaša vieta gan ticīgajiem, gan nozīmīgs kultūras piemineklis Jelgavas pilsētā. Ticīgajiem baznīca ir vieta, kur piedzīvot Kristus klātbūtni, vieta, kur atstāt sāpes un smagumu un saņemt Dieva mīlestību, mieru un prieku. Kultūrvēsturiski, Jelgavas Sv. Annas luterāņu baznīca ir viena no retajām ēkām, kas saglabājusies no Otrā pasaules kara laikā nopostītās senās Zemgales hercogistes galvaspilsētas Jelgavas. Baznīcas mūra tornis un ēka celti no 1619. Līdz 1641. gadam. Otrā pasaules kara laikā baznīca tika sagrauta un nodega. Izpostīto baznīcu pēc kara bija paredzēts nojaukt, taču, mācītāja Romāna Šmita iedvesmotai, draudzei izdevās to izglābt un panākt, ka tai ļauj baznīcu atjaunot. Vairāk nekā 20 gadu laikā ar saviem līdzekļiem un spēkiem draudze baznīcu atjaunoja. Jelgavas Sv. Annas baznīca bija pirmais luterāņu dievnams, kuru Latvijā atjaunoja pēc Otrā pasaules kara. Baznīcā blakus altārim atrodas Jaņa Rozentāla darinātā glezna “Kristus un samariete”, kur Bībelē aprakstītos notikumus mākslinieks atainojis Latvijas lauku vidē. Savukārt baznīcas dārzā aug tā sauktais “Lutera ozols”, ko stādīja 1883. gadā par godu Mārtiņa Lutera dzimšanas 400. gadadienai.

Augustā Jelgavas Sv. Annas baznīcā tiek uzsākta vēl viena skaista tradīcija – no augusta līdz septembrim ik piektdienas vakaru pulksten 19 dievnamā būs iespēja piedalīties vakara lūgšanā un baudīt ērģeļmūziku dažādu ērģelnieku un pieaicinātu mākslinieku skanējumā 30 minūšu garumā. Baznīcā ir lieliska akustika un varenākās ērģeles Zemgalē. Tās ir20. gadsimta zviedru meistara Olofa Hammarberga 1938. gadā būvētās romantiskā stila ērģeles ar 37 reģistriem un 2072 stabulēm.

Pirmais mūzikas vakars notiks 7. augustā. Pie ērģelēm muzicēs Māra Ansonska, savukārt ar flautas spēli klausītājus priecēs Daniela Grīnberga. Ik nedēļu mūziķu sastāvs un muzikālais saturs mainīsies. Ieeja par ziedojumiem baznīcas ērģeļu atjaunošanai.

Savukārt augusta mēnesī piektdienās pēc lūgšanu un mūzikas svētbrīža pulksten 19.30 paredzēts kino vakars baznīcas dārzā, bet sliktos laika apstākļos iekštelpās. Iespēja cilvēkiem pavadīt piektdienas vakaru kristīgā vidē ar kino, sarunām un vieglām uzkodām. Pirmais kino vakars notiks 14. augustā. Ieeja brīva.

Sekot informācijai var interneta vietnē jelgavasannasbaznica.lv un tās “Facebook” profilā https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze.

Jelgavas Sv. Annas baznīcas draudze draudze pieder pie Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB), vienas no lielākajām reliģiskajām konfesijām Baltijā. Draudzē kalpo divi mācītāji – Uldis Gailītis un Valdis Vircavs. Dievkalpojumi notiek divreiz nedēļā: trešdienās pulksten 18 un svētdienās pulksten 10. Baznīcā notiek arī kristības, iesvētības, laulības, dažādi kursi. Tāpat iespējams tikties ar mācītāju uz sarunu, saņemt aizlūgumu.

Foto: no arhīva