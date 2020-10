Svētdien atklāti 40 Covid-19 gadījumi, bet viens slimnieks miris

Veicot 1748 Covid-19 izmeklējumus, aizvadītajā diennaktī reģistrēti 40 jauni inficēšanās gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Viens pacients ar apstiprinātu Covid-19 infekciju miris. Pacients bijis vecumā no 70 līdz 75 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti trīs pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 28 pacienti, no kuriem 24 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet četri, kuri ir vecuma grupās no 40 līdz 70 gadiem, ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 234 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Pagājušajā diennaktī 2,29% no visiem testiem bijuši pozitīvi. SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā veikti kopumā 336 577 Covid-19 izmeklējumi, savukārt infekcija konstatēta 2126 personām. Kopumā izveseļošanās apstiprināta 1307 personām, kamēr 39 cilvēki, kam bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, miruši.

