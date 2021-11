Svētdien Latvijā reģistrēti 315 Covid-19 gadījumi, deviņi sasirgušie miruši

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 315 Covid-19 gadījumi un reģistrēti kopumā deviņi Covid-19 pacientu nāves gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvās saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pagājušās diennakts laikā sarucis no 637,7 līdz 632 gadījumiem.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 slimniekiem 189 jeb 60% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 126 bija vakcinējušies.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem pieci cilvēki bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem un četri - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.

No vakar mirušajiem Covid-19 pacientiem seši bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši. Trīs no mirušajiem bijuši vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 3872 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bija 8,1%.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 saslimušo kopskaits pēdējās divās nedēļās sarucis līdz 11 966 cilvēkiem, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 252 728 cilvēkiem.





Foto: pixabay.com