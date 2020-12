Svētes pilij liek jumtu (FOTO)

Ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes programmas valsts nozīmes kultūras pieminekļu glābšanai materiālu atbalstu un pašu Svētes pils saimnieku Artūra Blumfelda un Mārītes Bahromkinas līdzfinansējumu Svētes pilij tiek klāts jumta segums, līdz ar to viens no trim pils korpusiem būs saglābts un līdz gada beigām, visticamāk, tiks pie jauna jumta.

A.Blumfelds skaidro, ka šogad šajā programmā bijušas netipiski daudz – četras kārtas. “Mēs pieteicāmies uz trijām un visās saņēmām atbalstu. Par pirmajā kārtā piešķirtajiem līdzekļiem pabeidzām atjaunot viena korpusa jumta konstrukcijas. Lielākoties mainījām vai arī tās tika izgatavotas no jauna, jo esošās bija neglābjami bojātas, bet vajadzēja, lai tās būtu drošas un atbilstu prasībām,” stāsta A.Blumfelds.

Turklāt, iztīrot un apskatot pils telpu, virs kuras sliesies jaunais jumts, atrasti fragmenti no 18. gadsimta – laika, kad ēka būvēta, – sienu gleznojumiem, atklāj Svētes pils saimnieks. Viņš turpina, ka pro­grammas trešajā un ceturtajā kārtā iegūts finansējums pils viena korpusa jumta segumam. Diemžēl tādu projektu, lai atjaunotu jumtu visiem pils korpusiem, nav izdevies sagatavot, jo, tā kā piešķirtie līdzekļi ir jāizlieto šī gada laikā, pretendēts uz to, ko reāli varēs paveikt.

Laika gaitā Svētes pils jumta segums ir bijis dažāds – gan šindeļi, gan šīferis, gan skārds –, bet patlaban topošais sarkanais skārda jumts izvēlēts tādēļ, ka būs tuvu tam laika periodam, kādam saimnieki vēlas pili atjaunot.

Foto: Ruslans Antropovs