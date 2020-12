Jelgavas poliklīnikā Ziemassvētku un Jaunā gada brīvdienu laikā pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja apmeklēt dežūrārstu. Pirms ārsta apmeklējuma, obligāti jāsazinās ar ārstu pa telefonu 63084509, informē poliklīnika.

Dežūrārsts pieņems no 24. līdz 27. decembrim un no 31. decembra līdz 3. janvārim. Dežūrārsta pieņemšanas no pulksten 9 līdz 17, pārtraukums no pulksten 12 līdz 12.30 108. kabinetā.

