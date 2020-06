Svētku laikā visu diennakti būs pieejams Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis

Svētku brīvdienu laikā, no 20.jūnija līdz 24.jūnijam, medicīniska rakstura padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos visu diennakti varēs saņemt, zvanot uz valsts Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, informē Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Karolīna Šaule.



Pa šo tālruni pieredzējuši mediķi sniedz medicīniskus ieteikumus iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams ģimenes ārsta padoms, bet sūdzības par veselības stāvokli ir parādījušās ārpus ģimenes ārsta darba laika.

Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti sazināties arī gadījumos, kad ir šaubas, vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā vai arī to var saņemt pēc svētkiem, sazinoties ar savu ģimenes ārstu.

Gaidāmas izmaiņas “Covid-19” analīžu nodošanas punktu darbalaikos. Centrālās laboratorijas analīžu pieņemšanas punktos Rīgā, Jelgavā, Liepājā, Valmierā un Jēkabpilī no 20. līdz 22.jūnijam pacienti tiks pieņemti pēc pieraksta. Savukārt 23.jūnijā pacientu pieņemšana analīžu pieņemšanas punktos paredzēta laikā no plkst.9 līdz 12. Svētku dienā, 24.jūnijā, pacientu pieņemšana nenotiks.

E.Gulbja laboratorijas “Covid-19” analīžu nodošanas punktā Brīvības gatvē pacientu pieņemšana no 20. līdz 23.jūnijam paredzēta laikā no plkst.8 līdz 14. Savukārt analīžu nodošanas punktā Ķīpsalas ielā no 20. līdz 22.jūnijam pacienti tiks pieņemti laikā no plkst.8 līdz 14. Svētku dienā, 24.jūnijā, pacientu pieņemšana nenotiks.

Tāpat svētku brīvdienās paredzētas izmaiņas tālruņa 8303 darba laikā. “Covid-19” izmeklējumiem 20. un 22.jūnijā varēs pieteikties laikā no plkst.9 līdz 15, savukārt 21., 23. un 24.jūnijā laikā no plkst.9 līdz 12.

Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību varēs saņemt pie dežūrārstiem, kuri sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetencē. Pirms došanās pie dežūrārsta ir jāsazinās telefoniski un, ja pacientam tiek noteikta klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas norādītajā laikā, tādējādi izvairoties no saskarsmes ar citiem pacientiem, piemēram uzgaidāmajās telpās. Par vizīti klātienē pie dežūrārsta jāmaksā pacienta līdzmaksājums personām līdz 65 gadu vecumam divu eiro apmērā, personām virs 65 gadiem - viens eiro.

Traumu, piemēram, apdegumu, lūzumu, mežģījumu vai pēkšņu saslimšanu gadījumos medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Pirms došanās uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu jāsazinās ar ārstniecības iestādi telefoniski.

Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta cilvēka veselība vai dzīvība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Ja tiek plānots uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu doties ar savu automašīnu, pirms došanās, ja tas ir iespējams, ieteicams ar slimnīcu sazināties par palīdzības saņemšanas iespējām atbilstoši pacienta veselības stāvoklim.

Piemēram, ir slimnīcu uzņemšanas nodaļas, kurās var vērsties, ja ir aizdomas par kaula lūzumu, savukārt citās var vērsties, ja gūti ķermeņa apdegumi. Jāņem vērā, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļās netiek sniegta valsts apmaksāta medicīniskā palīdzība gadījumos, kas nav neatliekami un kuros bijusi nepieciešama plānveida pakalpojuma saņemšana. Pacientiem, kuri vērsīsies slimnīcu uzņemšanas nodaļās tiks veiktas Covid-19 analīzes.

Dzīvībai kritiskā situācijā zvaniet uz ārkārtas tālruni 113, piemēram, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, gūta smaga trauma, piemēra, ceļu satiksmes negadījumā vai ugunsgrēkā, ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes.

Dežūrārstu, steidzamās medicīniskās palīdzības punktu un slimnīcu uzņemšanas nodaļu darba laiks svētku brīvdienās un informācija par citām medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ir pieejama NVD mājaslapas sadaļā "Kur saņemt medicīnisko palīdzību?". NVD atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās doties nedrīkst.

Ikviens tiek aicināts lejupielādēt mobilo lietotni "Apturi Covid", kas radīta lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, lai ātrāk uzzinātu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušo. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus, kā arī pievērst uzmanību slimības simptomiem un ātrāk vērsties pēc palīdzības, ja nepieciešams.

Foto: no arhīva