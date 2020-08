Tehnoloģiju jomas konferencē palīdzēs skolotājiem sagatavoties jaunajam mācību gadam

Šodien informāciju tehnoloģiju (IT) Izglītības fonda projekts "Start(IT)" piekto gadu organizē konferenci skolotājiem, lai iedvesmotu un palīdzētu pedagogiem sagatavoties jaunajam mācību gadam, aģentūru LETA informēja "Start(IT)" vadīja Evija Celma.

Šogad konference notiks tiešsaistē "Start(IT)" vietnes "Facebook" lapā no pulksten 10 līdz pulksten 17.30, un tās nosaukums ir mainīts no "Datorikas skolotāju konferences" uz "Tehnoloģiju jomas skolotāju konferenci".

Celma stāstīja, ka no 2020.gada septembra skolās pakāpeniski būs jāmācās jauna - tehnoloģiju mācību joma, kurā ietilpst tādi priekšmeti kā datorika, dizains un tehnoloģijas, programmēšana, robotika un digitālais dizains. Konferenci atklās Valsts izglītības un satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks un IT uzņēmuma "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

Konferencē uzstāsies "Accenture" Inovāciju nodaļas vadītājs Latvijā Kristaps Banga, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes profesors Leo Seļāvo, mobilo sakaru operatora "Latvijas mobilā telefona" viceprezidents Ingmārs Pūķis, drukas ražotāja "Printful" Jauno produktu izstrādes nodaļas vadītāja Elīna Krūze, domnīcas "Providus" pētniece Līga Stafecka, tīmekļa giganta "Google" pārstāvis Viesturs Zariņš, kā arī paaudžu pētniece un Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene.

Tāpat konferencē piedalīsies "eTwinning" projekta koordinators Latvijā Kristaps Auzāns, Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes pētniece un lektore Māra Pudāne, IT Izglītības fonda eksperte Dizaina un tehnoloģiju jomā Jeļena Solovjova, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas programmēšanas skolotāja Aija Lūse, Mārupes Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs Sergejs Zembkovskis un IT Izglītības fonda vadīja Evija Celma.

"Pavasaris parādīja to, cik nozīmīgi ir apgūt un izprast tehnoloģiju pielietojumu ikvienam skolotājam. IT nozare attīstās ļoti strauji, tāpēc mēs esam gandarīti, ka reizi gadā skolotājiem varam sniegt iespēju uzzināt daļu no nozares jaunumiem. IT nozares tendences, jaunumi zinātnē, produktivitātes nozīme, ieteikumi un viedokļu apmaiņa, kā labāk strādāt ar digitālo paaudzi klasē un daudz citu tematu būs interesanti ikvienam, kas konferencē piedalīsies, " uzsvēra Celma.

Konferencē ir aicināti pieteikties Latvijas informātikas, datorikas, programmēšanas, dizaina un tehnoloģiju skolotāji, kā arī citi ieinteresētie izglītības iestāžu pārstāvji. Šogad konference notiks tiešsaistē.

"Start(IT)" ir sociāls izglītības projekts ar mērķi palielināt Latvijas skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst IT prasmes. "Start(IT)" bez maksas piedāvā apgūt datoriku un programmēšanas pamatus portālā "www.startit.lv".

Foto: no arhīva