Teju puse stacionēto Covid-19 pacientu ir vecumā virs 70 gadiem

Kopumā 117 no 263 jeb 44,5% stacionēto Covid-19 pacientu ir vecumā virs 70 gadiem, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati par svētdienu.

No šiem 117 pacientiem 55 ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet vēl 53 - no 80 līdz 89 gadiem. Ievērojami mazāks skaits stacionēto pacientu ir vecumā no 90 līdz 99 gadiem - šajā vecumā stacionāros ievietoti vien deviņi Covid-19 pacienti.

Tikmēr 47 slimnīcās ievietoti Covid-19 pacienti ir vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem, kas ir trešais augstākais stacionēto skaits vecuma grupu griezumā.

Savukārt vecumā no 50 līdz 59 gadiem stacionēti 39 pacienti, no kuriem divi ir ar smagu slimības gaitu. Savukārt vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem slimnīcās ārstējas 38 sasirgušie, no kuriem viens ir ar smagu slimības gaitu.

12 stacionētie sasirgušie ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, bet vēl deviņi - no 20 līdz 29 gadiem. Šajā vecuma grupā ir arī viens sasirgušais, kura slimības gaita ir smaga.

Dati liecina, ka vecuma grupā līdz deviņiem gadiem ir stacionēts viens Covid-19 pacients.

Visvairāk stacionēto ar smagu slimības gaitu ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem, kur ir četri šādi pacienti. Vēl trīs saslimušie ar smagu slimības gaitu ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet vēl viens - no 80 līdz 89 gadiem.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 92 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, bet divi sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Līdz šim kopumā ziņots par 101 personas nāvi, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 70 līdz 75 un no 90 līdz 95 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī veikti kopumā 2398 Covid-19 testi, no kuriem 3,8% bijuši pozitīvi. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā ir apstiprināta kopumā 8187 personām, savukārt no Covid-19 izveseļojušies 1466 cilvēki.

Foto: no arhīva