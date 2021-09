Tekstila šķirošanas konteiners pieejams arī Jelgavā pie "Vivo centra"

Pieaugot sabiedrības izpratnei par atbildīgu šķirošanu un pieprasījumam pēc tekstila konteineriem, SIA "Eco Baltia vide" sadarbībā ar SIA "Zemgales EKO" pie tirdzniecības centra "Vivo centrs" Katoļu ielā 18 izvietojusi tekstila šķirošanas konteineru. Tas paredzēts lietotam, bet vēl lietojamam apģērbam, mājas tekstilam un apaviem, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Šajā konteinerā drīkst izmest tikai tīru apģērbu, mājas tekstilu (aizkarus, segas, palagus, galdautus u. c.), kā arī apavus, kas vēl ir lietojami, jo savāktās lietas tiks nodotas labdarībai.

Jau kopš jūlija iedzīvotāji bez maksas apģērbu, tekstila izstrādājumus un apavus var nodot visos SIA "Zemgales EKO" dalīto atkritumu vākšanas (DAV) laukumos – Ganību ielā 84, Paula Lejiņa ielā 6 un Salnas ielā 20. Pieredze apliecina, ka jelgavnieki novērtē šo iespēju un interese par tekstila atkritumu nodošanu ir liela. Lai padarītu šo procesu vēl ērtāku, SIA "Zemgales EKO" vienojusies ar sadarbības partneri "Eco Baltia vide", ka Jelgavā tekstila savākšanas konteineru izvietos arī pie "VIVO centra".

Šonedēļ speciālais konteiners nogādāts pilsētā. SIA "Zemgales EKO" valdes loceklis Aleksejs Jankovskis uzsver: šajā konteinerā savāktās lietas ir domātas labdarībai, tas ir, tiks nodotas tālāk maznodrošinātiem iedzīvotājiem, tieši tāpēc ir svarīgi, lai konteinerā tiktu atstātas tādas lietas, kas vēl ir lietojamas. Tekstila šķirošanas konteiners pieejams ikvienam iedzīvotājam, un tajā var ievietot visa veida apģērbu, apavus un mājas tekstilu. Lai tie būtu derīgi atkārtotā apritē, būtiski, ka sašķirotie tekstilizstrādājumi nav bijuši saskarsmē ar ķīmiskām vielām, tostarp motoreļļu un sadzīves ķīmiju, kā arī nav sadriskāti. Tiem jābūt sausiem un bez pelējuma. Kopā ar tekstilu nav šķirojami cita materiāla izstrādājumi, piemēram, gumijas zābaki, plastmasas slēpju zābaki, kā arī mīkstās rotaļlietas.

Tekstila izstrādājumu konteiners atrodas pie tirdzniecības centra un ir pieejams visu diennakti.

DAV laukumos P.Lejiņa ielā un Salnas ielā sašķirotus atkritumus pieņem no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 19, pirmdienās tie ir slēgti. Savukārt DAV laukums Ganību ielā atvērts pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 8 līdz 17 un sestdienās no pulksten 9 līdz 14. Svētdienās laukums ir slēgts.

