Tērvetes novada Augstkalnes pagastā maina pasta nodaļas modeli un darbalaiku

Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Tērvetes novada Augstkalnes pagastā no šā gada 20.marta tiek mainīts Augstkalnes pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām. Turpmāk visi pasta pakalpojumi katru darbadienu no pulksten 8.30 līdz 9.30, tiks nodrošināti līdzšinējā atrašanās vietā Virsaišos vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā, informē “Latvijas pasts” vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Vineta Danielsone.

Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Augstkalnes pasta nodaļā, kas “Latvijas pastam” rada ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 5100 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

Tāpat kā līdz šim, Augstkalnes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pasta pakalpojumi, kurus nodrošina “Latvijas pasts”: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde.

Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.

Ar pastnieka starpniecību Augstkalnes iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Augstkalnes iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281147.

Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Augstkalnes pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 67008001 vai 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Zelmeņu pasta nodaļu Zelmeņos, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 8.45 un no pulksten 9.15 līdz 14, savukārt otrdienās, trešdienās un piektdienās no pulksten 8 līdz 8.45 un no pulksten 9.15 līdz 12.

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Par universālā pasta pakalpojuma saistībām, kas paredz, ka “Latvijas pastam” katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

Augstkalnes iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām no šā gada 20.marta, tiek informēti ar īpašiem paziņojumiem savās pastkastītēs, sākot ar 20.februāri.

Foto: no arhīva