Tiesā gaida Ozolnieku novada prasības pieteikumu ledus halles lietā

Līdz 14. maijam Zemgales rajona tiesa ir noteikusi termiņu Ozolnieku novada domei prasības pieteikumam apsūdzības celšanai pret Ozo ledus halles agrākajiem īpašniekiem SIA “G.R.B Investīcijas” un tagadējiem īpašniekiem privātpersonām Daci un Daini Liepiņiem. Tiesas pārstāve Sanita Grin­špone paskaidro, ka līdz ar to Zemgales rajona tiesa ir apmierinājusi Ozolnieku novada domes pieteikumu par prasības nodrošināšanu, kas nozīmē, ka līdz tiesas procesa beigām Ozo ledus halles īpašniekiem Dainim un Dacei Liepiņiem nav atļauts šo īpašumu pārdot, ieķīlāt un veikt ar to citus darījumus. Lēmums nav pārsūdzams.

Par iespēju strīdu starp pašvaldību un uzņēmēju atrisināt sarunu ceļā Jelgavā praktizējoša mediatore Agnese Knabe paskaidro, ka jebkurā strīda risināšanas brīdī (arī tad, ja uzsākta tiesvedība) var sākt mediācijas jeb pārrunu procesu. “Tas gan ir iespējams vienīgi tad, ja abas puses mediācijai piekrīt,” uzsver A.Knabe. “Tiesa ir sacensība, kurā parasti kāds uzvar un kāds zaudē. Bieži pēc tiesas starp strīdniekiem cilvēciskās attiecības tiek sabojātas. Taču mediācija ir strīda risināšana nevis sacenšoties, bet sarunu ceļā ar starpnieka jeb mediatora palīdzību. Tad cilvēciskās attiecības parasti saglabājas. Mediācija, salīdzinot ar tiesu, ir arī resursus ietaupošs process,” teic A.Knabe, piebilstot, ka parasti tiesa apstiprina mediācijā panākto rezultātu.

Ozolnieku pašvaldības mājaslapā paskaidrots, ka lēmums par tiesvedības ierosināšanu pret Ozo ledus halles īpašniekiem pieņemts pēc tam, kad pašvaldība bija saņēmusi atzinumus no Tieslietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Foto: no ozolnieki.lv