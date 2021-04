Tiešsaistes pasākumā informēs par IT darba un studiju iespējām Jelgavā

Ceturtdien, 8. aprīlī pulksten 15 Latvijas IT uzņēmums “TestDevLab” kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti (LLU) aicina piedalīties tiešsaistes pasākumā, kurā informēs par IT darba un studiju iespējām Jelgavā, kā arī pārkvalifikācijas iespējām uz IT jomu, informē pasākuma rīkotāju pārstāvis Kristaps Skutelis.

Sarunā par studiju iespējām IT jomā piedalīsies LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Gatis Vītols.

Pasākumā tiks runāts par konkrētām iemaņām un zināšanām, kas nepieciešamas, lai uzsāktu veiksmīgu IT karjeru vai veiktu pārkvalifikāciju no citas jomas uz IT.

Šo bezmaksas pasākumu varēs vērot tiešsaistes platformā "Zoom". Saite uz pasākumu tiks nosūtīta visiem, kas reģistrēsies: https://ej.uz/it-vebinars-jelgava . Pēc reģistrēšanās īsi pirms pasākuma norises uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta visa nepieciešamā informācija, lai pieslēgtos tiešsaistes pasākumam. Pasākuma video ieraksts vēlāk būs pieejams arī “TestDevLab” "Facebook" lapā.

Pasākumā par nepieciešamajām prasmēm IT darba uzsākšanai un karjeras izaugsmes iespējām pastāstīs IT uzņēmums “TestDevLab”, kas Jelgavā sava biroja durvis vēra 2020. gada nogalē. “2020. gada notikumi uzskatāmi parādīja tehnoloģiju lielo nozīmi mūsu ikdienā. Tās daudziem cilvēkiem ļauj attālināti turpināt veikt darbus un mācīties. Daudzi uzņēmumi steidz digitalizēt savu darbību un tas ir radījis paaugstinātu pieprasījumu pēc IT speciālistiem. Mēs to izjūtam arī programmatūras testēšanas jomā, tāpēc aicinām apmeklēt šo pasākumu, lai uzzinātu praktiskus padomus, kā nonākt IT jomā. Esam gandarīti par lielisko sadarbību ar LLU, ” teic “TestDevLab” līdzdibinātājs Ervins Grīnfelds.

Foto: publicitātes