"Times Higher Education" reitingā iekļuvušas četras Latvijas universitātes

Augstskolu reitingā "Times Higher Education" (THE) iekļuvušas četras Latvijas augstskolas, no kurām Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) nokļuvusi visaugstāk un ierindota 501.-600.vietā starp labākajām universitātēm pasaulē, liecina reitinga aktuālākie dati.

Otrs augstākais reitings ir Latvijas Universitātei (LU), kura ierindota starp 601-800 labākajām pasaules universitātēm. Trešais augstākais novērtējums ir Rīgas Tehniskai universitātei (RTU) - 1001.-1200.vieta, bet Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) iekļuvusi starp pārējām reitingā zemāk iekļautajām pasaules universitātēm.

Savukārt Igaunijā augstākos rezultātus reitingā uzrādījusi Tartu Universitāte - 251.- 300.vieta, savukārt Lietuvā augstākais reitings ir Lietuvas Veselības zinātņu universitātei - 601.-800.vieta.

RSU atzīmē, ka augstskola pirmo reizi iekļuvusi minētajā reitingā un uzreiz novērtēta kā labākā universitāte Latvijā. Līdz šim nevienai no Latvijas augstskolām THE pasaules universitāšu reitingā neesot izdevies ierindoties tik augstā vietā. RSU rezultāts ir otrs labākais starp Baltijas valstu augstskolām.

RSU rektors profesors Aigars Pētersons izteicies, ka "RSU mērķtiecīgi apliecina, ka ir augstas raudzes zinātnes universitāte ne vien Latvijā, bet arī pasaulē". "Augstais novērtējums pierāda, ka RSU studenti iegūst starptautiski atzītu un novērtētu izglītību. RSU rezultāts ir sasniegts, īstenojot ilgtermiņa attīstības stratēģiju. Tā nodrošina nepārtrauktu universitātes izaugsmi pretim izcilībai," pauda augstskolas rektors.

Visaugstāko rezultātu RSU izdevies sasniegt zinātnisko publikāciju citējamības rādītājā, iegūstot 82,1 punktu, kas šajā individuālajā kategorijā RSU ierindo 252.vietā pasaulē. Reitinga veidošanā zinātnisko publikāciju analīze tiek balstīta uz izdevniecības "Elsevier" bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes "Scopus" datiem.

Otrs labākais rezultāts sasniegts rādītājā "Starptautiskums", kur tiek vērtēta gan augstskolu spēja piesaistīt ārvalstu studentus un mācībspēkus, gan tiek aprēķināts zinātnisko publikāciju īpatsvars, kurām ir vismaz viens starptautisks līdzautors. Šajā rādītājās RSU saņēmusi 73,9 punktus, kā rezultātā ir ierindota 267.vietā pasaulē.

Reitingā augstskolas tiek izvērtētas pēc 13 kritērijiem piecās galvenajās augstākās izglītības izcilības jomās: mācīšana jeb mācību vide un reputācija, pētniecība jeb tās intensitāte, ienākumi un reputācija; citējamība jeb pētniecības ietekme, starptautiskā perspektīva jeb ārvalstu personāla un studentu proporcija kā arī starptautiskā sadarbība, ieņēmumi no nozares jeb zināšanu nodošana.

"THE World University Rankings 2022" šogad iekļautas vairāk nekā 1600 augstākās izglītības iestādes no visas pasaules. Līdz šim no Latvijas reitingā bija iekļuvušas trīs universitātes - LU, LLU un RTU.

THE pasaules universitāšu reitings tiek veidots katru gadu, un tajā iekļauj universitātes, kuru darbība galvenokārt orientēta uz pētniecību. Reitingā iekļūst tikai neliela daļa pasaules labāko augstākās izglītības iestāžu.

THE tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem universitāšu reitingu veidotājiem pasaulē un reitingus sastāda kopš 2004.gada. Kopš tā laika THE kļuvis par vienu no uzticamākajiem avotiem, kas studentiem, akadēmisko aprindu pārstāvjiem, universitāšu vadītājiem kā arī valdības un nozaru pārstāvjiem sniedz datus, kas palīdz novērtētu universitāšu sniegumu pasaules mērogā.

