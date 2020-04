Tirdzniecības darbiniekus uz Covid-19 analīzēm varēs nosūtīt arī darba devējs

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, turpmāk ar darba devēja norīkojumu, analīzes veiks arī mazumtirdzniecības darbiniekiem, ja būs saslimšanas simptomi. Līdz šim veikalu darbiniekus, ja parādījušās slimības pazīmes, uz analīzēm varēja nosūtīt ģimenes ārsts, informē Veselības ministrijas (VM) preses sekretāre Anna Strapcāne.

Ņemot vērā, ka mazumtirdzniecības darbiniekiem ir lielāks risks inficēties ar Covid-19, jau no pagājušās nedēļas šīs personas uz Covid-19 analīzēm varēja nosūtīt ģimenes ārsts, ja cilvēkam bija saslimšanas simptomi. Lai testēšanu šajā grupā paplašinātu, Valsts operatīvā medicīniskā komisija (VOMK) 14.aprīlī lēma, ka arī darba devējs varēs šos darbiniekus nosūtīt uz analīzēm.

Ja persona vēršas pie ģimenes ārsta, tiek izveidots nosūtījums un ar cilvēku telefoniski sazinās par konkrētu laiku un vietu, kad analīzes veikt. Savukārt, ja darba devējs savu darbinieku ar slimības simptomiem vēlēsies pārbaudīt uz Covid -19, nozares nozīmēts pārstāvis sazināsies ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu par analīžu veikšanas iespējām un pieteiks konkrētu cilvēku sarakstu. Attiecīgi lielās veikalu ķēdes katra būs izvirzījušas savu kontaktpersonu, bet citi mazumtirgotāji aicināti sazināties ar Latvijas Tirgotāju asociācijas speciāli izveidoto Tirdzniecības nozares krīzes centru, kurš strādā visu diennakti (tel.n. 67297372).

Tāpat VOMK lēma, ka līdzīgs princips ir attiecināms arī uz VAS “Latvijas pasts” darbiniekiem.

Jau ziņots, ka ģimenes ārsts var pieņemt lēmumu par pacienta nosūtīšanu uz analīzēm, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem. Ar ģimenes ārsta nosūtījumu analīzes veic visiem pacientiem, kuriem ir pneimonijas (plaušu karsoņa) klīniskās pazīmes, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes un atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

pacients ir vecāks par ir 65 gadiem;

hroniska saslimšana: cukura diabēts, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiska slimība u.c.;

pacientam ir imūndeficīts un saņem imūnsupresīvu terapiju;

epidemiologa noteikts kontakts ar COVID-19 pacientu, ar kuru nedzīvo kopā;

dzīvo kopā ar kādu, kurš atgriezies no ārzemēm;

darba pienākumi saistīti ar augstu saslimšanas risku ar COVID-19, piemēram, strādā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Tāpat ir vairākas grupas, piemēram, ārstniecības personas, farmaceiti un farmaceitu palīgi, operatīvo dienestu darbinieki, ziņu žurnālisti un citi, kuriem analīzes veic ar darba devēja norīkojumu, ja šīm personām ir saslimšanas simptomi.

LETA ziņo, ka mazumtirgotāji Covid-19 pandēmijas laikā saviem darbiniekiem nav konstatējuši nevienu saslimšanas gadījumu ar Covid-19 vīrusu, pastāstīja mazumtirgotāju pārstāvji.

Valdībai pieņemot lēmumu, ka būtu jātestē arī tirdzniecības nozarē strādājošie, patlaban vēl tiek lemts par konkrētu veidu kā to darīt, tomēr viens no variantiem būtu ieviest izbraukuma mobilās Covid-19 testu ņemšanas vietas pie tirdzniecības centriem.

"Par to šobrīd kolēģi no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) runā ar tirdzniecības pārstāvjiem, ar nozares asociāciju, un mēs apsveram vairākus variantus, arī par to, ka varētu būt izbraukuma mobilās testu ņemšanas vietas pie lielākiem tirdzniecības centriem, lai to varētu izdarīt maksimāli ērti," otrdienas preses konferencē klāstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Ņemot vērā, ka viens no pašreizējiem mērķiem ir nodrošināt relatīvi augstu testēšanas apjomu, pirms jaunu grupu iekļaušanas testējamo sarakstā, būtu jānogaida aptuveni divas dienas, kuru laikā testēšanas apjomi varētu pieaugt līdz tiem, kas bija novērojami pirms Lieldienu brīvdienām, prognozēja Viņķele.

Foto: Eva Pričiņa