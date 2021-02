Top jauns pilsētas budžets, bet apspriešanas kārtība ir vecā

Par apmēram trim procentiem, tas ir, apmēram, trim miljoniem, mazāks nekā pērn šogad plānots Jelgavas pilsētas budžets, ko dome plāno pieņemt šodien. Plānotos pašvaldības budžeta ieņēmumus šogad būtiski ietekmē 2020. gada martā pieņemtais valdības lēmums par pieciem procentiem samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu, kas nonāk pašvaldību budžetā. Tas saistīts ar to, ka Saeima bija apsolījusi mediķiem 2020. un 2021. gadā celt algas un “lieki” miljoni šim svarīgajam mērķim valsts budžetā neatradās.

Pašvaldībā uzsver, ka budžeta prioritāte nemainīgi ir izglītība, sociālā aizsardzība un ekonomiskā attīstība. Izglītībai paredzēti 36,4 miljoni eiro, no kuriem 27,6 miljoni – izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai. Pedagogu algās plānots tērēt 13,2 miljonus eiro, kas ir par miljonu vairāk nekā pērn, jo algas kāpušas gan pirmsskolas, gan skolu izglītības darbiniekiem. Audzis arī līdzfinansējums privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm – 2 393 760 eiro, kas ir par 117 100 eiro vairāk nekā 2020. gadā. Par 32 926 eiro palielinājies arī finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem jeb auklēm, kopā šogad veidojot 297 000 eiro.

Pašvaldībā atzīmē, ka lielākās investīcijas pirmsskolas izglītībā – 1,3 miljoni eiro – šogad būs ēkas Brīvības bulvārī 31a (pirms vairākiem gadiem to aizņēma Jelgavas 4. vidusskola) pārbūvei. Jau šogad tur atklās bērnudārzu, kuru varēs apmeklēt 160 mazo jelgavnieku. Savukārt vispārizglītojošo skolu uzturēšanai lielākais investīciju projekts šogad ir Tehnoloģiju vidusskola, kuras rekonstrukcijai budžetā paredzēti 4,3 miljoni.

Visu rakstu lasiet 4.februāra “Zemgales Ziņās”

Foto: no arhīva