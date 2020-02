Topošie vidusskolēni izstādē "Skola 2020" varēs paši izveidot savas mācību programmas izvēļu grozu

Topošie vidusskolēni izstādē "Skola 2020" kopā ar "Skola 2030" ekspertiem varēs paši izveidot savas mācību programmas izvēļu grozu, aģentūrai LETA pavēstīja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Izstādē skolēni un interesenti varēs uzzināt par to, kāds ir jaunais vidusskolas satura modelis, kā izvēlēties to, kas interesē un saskan ar nākotnes plāniem, kā arī virkni citas atbildes.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) rosināja ikvienam topošajam vidusskolēnam izmantot jaunā vidusskolas modeļa sniegto iespēju - mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem, kā arī aicināja sākt pakāpeniski interesēties, kura skola piedāvā visatbilstošāko mācību programmu, lai padziļināti apgūtu sev interesējošo jomu.

Izstādē paredzētas trīs praktiskās darbības, kurās skolēni paši varēs izveidot savas mācību programmas izvēļu grozu. Vienā praktiskajā darbnīcā uzņems 30 skolēnus, tāpēc pieteikties aicinātas gan klases, kuras kolektīvi plāno apmeklēt izstādi "Skola 2020", gan jaunieši, kas izstādi apmeklēs individuāli vai kopā ar vecākiem.

Starptautiskā izglītības izstāde "Skola 2020" notiks no 28.februāra līdz 29.februārim Ķīpsalas izstāžu hallē, Rīgā.

Vienlaikus IZM atgādināja, ka jaunais vidusskolas modelis piedāvās skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes nodomiem. Plānots, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10.klasē un 11.klasē, bet padziļinātos kursus - 11.klasē un 12.klasē atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam.

Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70% mācību laika, savukārt padziļināto un specializēto kursu apguvei - aptuveni 30%.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēns apgūs mācību saturu aptuveni 36 stundas nedēļā, apgūs visas mācību jomas, tomēr mācību priekšmetu līmenis var atšķirties, izvēlēsies un apgūs trīs padziļinātus kursus un saistībā ar vienu no tiem aizstāvēs patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko projekta darbu, kā arī kārtos valsts centralizētos eksāmenus - latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču valodās), matemātikā un divos no padziļinātiem kursiem.

Skolām būs jāpiedāvā vismaz četrus padziļinātos kursus, no kuriem skolēns, atbilstoši savām interesēm, izvēlēsies un apgūs trīs, pauda IZM.

Tāpat katra skola īstenos vismaz divus padziļināto kursu komplektus un katru kursu komplektu veidos trīs padziļinātie kursi ar vismaz vienu atšķirīgu padziļināto kursu katrā komplektā.

Pilnveidoto saturu vidusskolā plānots ieviest pakāpeniski, sākot jau no šā gada 1.septembra 10.klasē, no 2021.gada 1.septembra - 11.klasē, bet no 2022.gada - 12.klasē.

