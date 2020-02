Topošie zinātnieki tiekas pētnieku forumā (FOTO)

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā 13. februārī notika jau par tradīciju kļuvušais vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”. Šogad pasākumā piedalījās 38 skolēni ar 25 eksperimentiem. Skolēni tika vērtēti divās klašu grupās: 1. – 5. klase un 6. – 9. klase. Mazāko klašu grupu ZRKAC galvenā speciāliste Dace Pētersone – Gūtmane, Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Baiba Daģe un Sandra Stubure no Jelgavas Centra pamatskolas. Savukārt, vecāko klašu grupu – Ingūna Kopštāle no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas reģionālās Vides pārvaldes Kontroles daļas vadītāja Evita Beitlere, Nauris Kaņka no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un ZRKAC karjeras konsultante Līga Damberga, informē ZRKAC.

“Šogad mazo un lielo pētnieku darbos dominēja fizika – eksperimenti bija par tādām tēmām, kā statiskā elektrība, skaņa, magnētisms, līdzsvars. Bija patīkami vērot, ka vecāki iesaistās, atbalstot savu bērnu pētniecisko darbību. Jauna tendence, kas līdz šim nebija – dalībnieku nepastarpinātā interese par citu dalībnieku veikumu, uzdodot interesējošus un precizējošus jautājumus. Tas ir labs priekšnoteikums tam, lai “mazie zinātnieki” izaugtu un pētītu tās pašas vides problēmas vai siltumnīcas efektu jau citā līmenī,” stāsta konkursa koordinatore un ZRKAC speciāliste Dace Pētersone-Gūtmane.

1. – 5. klašu grupā pirmo vietu ieguva divi dalībnieki – Ritvars Kuciņš un Roberts Jaunsubrēns no Jelgavas 4. sākumskolas 4. klases, viņa darbs “Gliemežvāku pārvērtības” un Boriss Barinovs un Lada Smirnova ar darbu “Neiespējams līdzsvars” no Jelgavas 5. vidusskolas 3. klases.

Arī otrajā vietā ierindojās divi eksperimenti ar nosaukumiem “Statiskās elektrības detektors” un “Kā ieraudzīt skaņu?”. Pirmā darba autors bija pirmklasnieks Druvis Straume no Jelgavas Centra pamatskolas. Savukārt otro eksperimentu bija izstrādājuši trīs dalībnieki no Jelgavas 5. vidusskolas – Ivans Gribanovs (2. klase), Makims Marčenko (3. klase) un Daniels Šipuļins (4. klase). Savukārt trešo vietu ieguva 2. klases skolniece Katrīne Auziņa no Jelgavas 5. vidusskolas ar darbu “Gudrā saimniekošana”.

6. – 9. klašu grupā par labāko žūrija atzina Jelgavas 6. vidusskola 6. klases skolnieka Pāvela Baka darbu “Neredzamais mums apkārt vai nepieteiktā cīņa par tīrību un veselību skolā”. Vienlīdz labu sniegumu apliecināja Jelgavas pamatskolas “Valdeka” - attīstības centra 6. klases skolnieks Arnolds Kalinks ar darbu “Elektrības ražošana” un divi Jelgavas 5. vidusskola 6. klases skolnieki – Jegors Dorofejevs Georgijs Parigins ar darbu ““Smart” atkritumu konteiners”, kas ļāva viņiem ierindoties otrajā vietā. Trešajā vietā arī bija divi konkursantu darbi – “Piesārņot vai gudri saimniekot”, ko bija izstrādājusi Karolīna Auziņa no Jelgavas 5.vidusskola 6. klases, kā arī devītklasnieces no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas – Madara Elīna Lasmane un Gunta Kopmane ar darbu “Augu daļu nospiedumu iegūšana uz papīra un auduma”.

Foto: ZRKAC